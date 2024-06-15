Обозреватель предположил, с чем это может быть связано.

Россия перебрасывает на войну в Украину партию танков Т-62М без защиты, заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Особо, что бросается в глаза, танки - голые, без динамической защиты "Контакт-1". Помнится, когда российская пропаганда рассказывала про реанимацию "не имеющих аналогов в мире Т-62", делая по 100500 репортажей с читинского 103-го БТРЗ, то там на Т-62М и так испытывающего проблемы из-за избыточного веса вешали ДЗ куда только можно было повешать", - отметил он.

При этом эксперт предположил, в чем причина:

"Коробочки "Контакт-1" закончились или танки в зону боевых действий так быстро нужны, что уже нет времени заморачиваться с улучшением защиты и отправляют как есть, главное, чтобы завелся? Есть над чем задуматься, особенно в контексте "мирных" истерик Путина...", - считает Коваленко.

Напомним, как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это - ультиматум, которому нельзя доверять.

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