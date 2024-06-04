Начался июнь, в течение которого можно не только любоваться пышной растительностью, но и посадить новые растения на клумбе. Первый летний месяц подходит для посева культур, которые не боятся жары. Посаженные в июне цветы зацветут к концу лета или в начале осени. Узнайте, чем можно заняться в июне любителям цветов.
Какие цветы можно посеять в июне - однолетники
В июне можно сажать быстрорастущие однолетние цветы, которые порадуют цветением ещё до морозов:
- календула - зацветет примерно через полтора месяца;
- алиссум - пышное и неприхотливое растение с очень сладким ароматом;
- настурция - вьющийся и теплолюбивый цветок;
- космеи пересаживают в июне с горшка на клумбу;
- цинния - светолюбивое быстрорастущее растение с долгим сроком цветения;
- василек - любит дренированную почву;
- ипомеи сеют возле вертикальной поверхности для создания живой изгороди.
- бархатцы можно сажать в течение всего июня, и тогда они распустятся осенью.
Большинство этих растений любят солнце, поэтому важно выбрать участок без тени.
Какие цветы посадить в июне - многолетние виды
Некоторые многолетники прекрасно приживаются на новом месте после высадки в июне;
- газании - яркие и очень неприхотливые цветы с крепким иммунитетом;
- львиный зев обычно выращивают через рассаду;
- колокольчики высаживают на солнечный участок;
- маргаритки можно сажать в течение всего лета семенами или корневищами;
- гвоздики, георгины и астры, пересаженные в июне, будут менее выносливыми, но быстро зацветут;
- наперстянка - если посеять семена в июне, то осенью их пересаживают на постоянное место.
Посеянные семенами многолетники зацветут лишь в следующем году, а пересаженная рассада порадует цветением уже через несколько месяцев.
Какие цветы можно посадить в июне - нетипичные варианты
Тут мы перечислим цветы, которые обычно принято высаживать весной или осенью. Но если очень хочется, то можно посеять их и летом. Конечно, придется приложить чуть больше усилий, но шанс успеха довольно большой:
- Розы. В начале лета ещё можно успеть высадить королеву клумбы. Обязательно следите, чтобы почва не пересыхала.
- Бегония. Обычно этих красавиц садят в горшок, но при выращивании в открытом грунте пересаживают именно в июне.
- Ирисы. В июне не стоит сажать безбородые ирисы, поскольку они не любят засуху. Другие сорта можно посадить на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке.
- Гортензии. Летом можно сажать только гортензии с закрытой корневой системой. В первые несколько недель после пересадки притеняйте их от палящего солнца.
После посадки не забудьте замульчировать почву вокруг стебля. Так почва сохранит больше влаги.