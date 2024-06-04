В июне ещё можно посадить однолетние и многолетние цветы, которые зацветут уже в этом году.

Начался июнь, в течение которого можно не только любоваться пышной растительностью, но и посадить новые растения на клумбе. Первый летний месяц подходит для посева культур, которые не боятся жары. Посаженные в июне цветы зацветут к концу лета или в начале осени. Узнайте, чем можно заняться в июне любителям цветов.

Какие цветы можно посеять в июне - однолетники

В июне можно сажать быстрорастущие однолетние цветы, которые порадуют цветением ещё до морозов:

календула - зацветет примерно через полтора месяца;

- зацветет примерно через полтора месяца; алиссум - пышное и неприхотливое растение с очень сладким ароматом;

- пышное и неприхотливое растение с очень сладким ароматом; настурция - вьющийся и теплолюбивый цветок;

- вьющийся и теплолюбивый цветок; космеи пересаживают в июне с горшка на клумбу;

пересаживают в июне с горшка на клумбу; цинния - светолюбивое быстрорастущее растение с долгим сроком цветения;

- светолюбивое быстрорастущее растение с долгим сроком цветения; василек - любит дренированную почву;

- любит дренированную почву; ипомеи сеют возле вертикальной поверхности для создания живой изгороди.

сеют возле вертикальной поверхности для создания живой изгороди. бархатцы можно сажать в течение всего июня, и тогда они распустятся осенью.

Большинство этих растений любят солнце, поэтому важно выбрать участок без тени.

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Какие цветы посадить в июне - многолетние виды

Некоторые многолетники прекрасно приживаются на новом месте после высадки в июне;

газании - яркие и очень неприхотливые цветы с крепким иммунитетом;

- яркие и очень неприхотливые цветы с крепким иммунитетом; львиный зев обычно выращивают через рассаду;

обычно выращивают через рассаду; колокольчики высаживают на солнечный участок;

высаживают на солнечный участок; маргаритки можно сажать в течение всего лета семенами или корневищами;

можно сажать в течение всего лета семенами или корневищами; гвоздики, георгины и астры, пересаженные в июне, будут менее выносливыми, но быстро зацветут;

пересаженные в июне, будут менее выносливыми, но быстро зацветут; наперстянка - если посеять семена в июне, то осенью их пересаживают на постоянное место.

Посеянные семенами многолетники зацветут лишь в следующем году, а пересаженная рассада порадует цветением уже через несколько месяцев.

Какие цветы можно посадить в июне - нетипичные варианты

Тут мы перечислим цветы, которые обычно принято высаживать весной или осенью. Но если очень хочется, то можно посеять их и летом. Конечно, придется приложить чуть больше усилий, но шанс успеха довольно большой:

Розы . В начале лета ещё можно успеть высадить королеву клумбы. Обязательно следите, чтобы почва не пересыхала.

. В начале лета ещё можно успеть высадить королеву клумбы. Обязательно следите, чтобы почва не пересыхала. Бегония . Обычно этих красавиц садят в горшок, но при выращивании в открытом грунте пересаживают именно в июне.

. Обычно этих красавиц садят в горшок, но при выращивании в открытом грунте пересаживают именно в июне. Ирисы . В июне не стоит сажать безбородые ирисы, поскольку они не любят засуху. Другие сорта можно посадить на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке.

. В июне не стоит сажать безбородые ирисы, поскольку они не любят засуху. Другие сорта можно посадить на хорошо освещенном и защищенном от ветра участке. Гортензии . Летом можно сажать только гортензии с закрытой корневой системой. В первые несколько недель после пересадки притеняйте их от палящего солнца.

После посадки не забудьте замульчировать почву вокруг стебля. Так почва сохранит больше влаги.

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