Украинские военные продолжают наносить потери оккупантам.

По состоянию на 22:00 15 июня на передовой произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском направлении, в то же время на Времовском активность врага выросла втрое.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что на Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском и Лиманском направлениях в целом количество боевых столкновений увеличилось до 15. 12 атак по состоянию на 22:00 были отбиты, три боестолкновения продолжались в районах Грековки и Невского.

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На Северском направлении враг четыре раза неудачно пытался атаковать наши позиции в районах Верхнекаменского и Раздоловки. Также успеха не имели четыре попытки вытеснить наших защитников в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещиевки на Краматорском направлении.

"На Покровском направлении до сих пор горячо. С начала суток количество боестолкновений увеличилось до 33. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретино. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселовки Первой, Карловки и Уманского. Силами обороны уже отражено 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются", – отметили в Генштабе.

По предварительным данным, за сутки на этом направлении потери оккупантов составляют 232 человека, из них 86 – безвозвратные. Также уничтожена одна боевая бронированная машина, два миномета на пять автомобилей. Повреждены три пушки, миномет и автомобиль.

Тем временем на Кураховском направлении враг совершил 11 штурмовых действий в районах Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Победы, Парасковиевки, Новомихайловки и Константиновки. По состоянию на 22:00 девять атак были успешно отбиты. Напряженной оставалась обстановка в районе Красногоровки, где в то время продолжались два боестолкновения.

"По сравнению с прошлыми сутками, активность российских оккупантов на Времевском направлении увеличилась втрое. За сегодня агрессор десять раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского. Ситуация напряженная. Принимаются меры по стабилизации обстановки. На Ореховском направлении успеха не имели три атаки врага в районах Малой Токмачки и Работино. Потерь позиций и территорий не допущено. На Приднепровском направлении очередная попытка врага атаковать позиции наших воинов в районе Крынок потерпела неудачу", – говорится в сообщении.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Отмечается, что в течение суток, 15 июня, противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 423 дрона-камикадзе. Враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Война в Украине: это стоит знать

В Волчанске российские оккупанты попали в окружение на заводе. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что они или сдадутся плен, или будут двухсотыми. Он отметил, что сейчас еду и боекомплект окруженным захватчикам поставляют дронами, однако это ненадежный логистический элемент.

Между тем артиллерийское преимущество оккупантов над ВСУ значительно сократилось. В начале года оно составляло 7 к 1, а сейчас – снизилось до 5 к 1, пишет Washington Post. Издание отмечает, что российские войска все еще продвигаются вдоль линии фронта и, вероятно, будут делать это в течение всего лета.

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