Оккупанты попали в окружение.

Российские войска попали в "огненный котел" на Харьковском направлении, их окружили в Волчанске на Агрегатном заводе, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

Отмечается, что россияне оказались заблокированными на заводе - украинская артиллерия отсекла точки подвоза боеприпасов и амуниции.

Украинские бойцы поняли, что можно отсечь эти точки - было всего несколько линий, по которым россияне могли пройти на этот завод.

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"Зайти-то они зашли, но выйти не могут, ведь попадают под "стену" артиллерийского огня и дронов. К ним подойти не могут, как раз из-за этой "стены", - отметил он.

Потери России в Украине на 15 июня

Напомним. общие потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 525 150 человек личного состава. Вооруженные силы Украины обезвредили за прошедшие сутки еще 1090 российских оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 7956 (+20 за сутки), боевых бронированных машин - 15263 (+29); артиллерийских систем - 13855 (+37); РСЗВ - 1103 (+2); средств ПВО - 853 (+4).

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