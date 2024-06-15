В частности, нужно уничтожить как можно больше радиолокационных станций врага.

Украинские защитники последовательно продвигаются к формированию бесполетной зоны над временно оккупированным Крымом. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Это означает, что должен быть нанесен ущерб системе разведки, управления военно-воздушных сил и системе противовоздушной обороны войск противника, которые находятся в Крыму, и нанесены соответствующие поражения летательным аппаратам, которые находятся на аэродромах, на базах. За год при наличии соответствующего вооружения и техники это можно осуществить", – пояснил он в эфире телеканала FREEДOM.

По словам Романенко, для того, чтобы наносить удары по наземным объектам, сначала необходимо подорвать и существенно уменьшить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны российских войск в оккупированном Крыму. Это означает, что нужно уничтожить как можно больше радиолокационных станций врага.

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"Это – глаза противовоздушной обороны. И [необходимо] непосредственно уничтожать зенитно-ракетные комплексы, летательные аппараты истребительной авиации, которые там базируются", – отметил генерал-лейтенант.

Романенко подчеркнул, что "есть перспективы для того, чтобы организовать для противника бесполетную зону над Крымским полуостровом".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские захватчики попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что оккупанты доставляют еду и боеприпасы своим военным дронами, но это ненадежный логистический элемент. По его мнению, окруженные силы врага "или сдадутся в плен, или будут двухсотыми".

Тем временем в Крыму российские оккупанты подтягивают и разворачивают зенитно-ракетные комплексы "Бастион", заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, это определенная компенсация тех убытков, которые враг понес из-за потери систем противовоздушной обороны на полуострове.

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