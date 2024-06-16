Украинские воины занимают позиции противника на тактическом уровне, отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Продолжается полномасштабная война в Украине, на фронте постоянно меняется ситуация, и украинским воинам удалось добиться определенного продвижения на фронте.

Наша защитники выбивают российские оккупационные войска с позиций, которые им удалось занять, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (это объединение Вооруженных сил Украины) Назар Волошин во время беседы с Liga.net. "Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают оборонительные рубежи оккупантов и огневые точки…", - поделился собеседник.

По его словам, еще защитники украинского государства контратакуют, занимают вражеские позиции на тактическом уровне. "Мы также… выбиваем (противников, - Ред.) из рубежей", - добавил Волошин.

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В 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины сообщили, что в Луганской области в Серебрянском лесничестве Силам обороны нашего государства удалось продвинуться вперед.

Кроме того, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ЗСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сказал, что в Харьковской области наши защитники стабилизировали ситуацию на двух отрезках, где захватчики перешли границу. По его словам, воины ведут активную работу, чтобы выбить россиян с их позиций. Федоренко добавил, что украинская сторона перехватила тактическую инициативу.

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