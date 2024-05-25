В июне 2024 православные верующие отмечают два больших двунадесятых праздника - Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также по новому церковному календарю в этом месяце празднуют Рождество Иоанна Предтечи и вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Какие еще церковные даты будут в июне по новому стилю, что будут отмечать по старому и когда Троицкая родительская суббота - рассказываем в материале.
- Новый церковный календарь на июнь 2024
- Церковный календарь на июнь 2024 по старому стилю
- Родительские субботы в июне 2024
- Посты в июне 2024
Новый церковный календарь на июнь 2024
Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.
Православные праздники по новому стилю в июне 2024:
- 1 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.
- 2 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.
- 3 июня - мучеников Лукиллиана и других.
- 4 июня - святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
- 5 июня - Преполовение Пятидесятницы, Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.
- 6 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
- 7 июня - священномученика Феодота Анкирского.
- 8 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".
- 9 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
- 10 июня - священномученика Тимофея, епископа Прусского.
- 11 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
- 12 июня - преподобного Онуфрия Великого.
- 13 июня - Вознесение Господне, мученицы Акилины Старшей.
- 14 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
- 15 июня - проророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.
- 16 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.
- 17 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
- 18 июня - мученика Леонтия.
- 19 июня - апостола Иуды, брата Господня.
- 20 июня - священномученика Мефодия, епископа Патарского.
- 21 июня - мученика Иулиана Тарсийского.
- 22 июня - священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота.
- 23 июня - Троица, Пятидесятница, мученицы Агриппины.
- 24 июня - Рождество святого Иоанна Крестителя, День Святого Духа.
- 25 июня - преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".
- 26 июня - преподобного Давида Солунского.
- 27 июня - преподобного Самсона.
- 28 июня - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна.
- 29 июня - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
- 30 июня - Собор 12-ти апостолов.
***
Церковный календарь на июнь 2024 по старому стилю
Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.
Православные праздники по старому стилю в июне 2024:
- 1 июня - преподобного Иоанна Готфского, епископа.
- 2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
- 3 июня - равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.
- 4 июня - мученика Василиска.
- 5 июня - преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой.
- 6 июня - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
- 7 июня - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.
- 8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
- 9 июня - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского
- 10 июня - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа.
- 11 июня - святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, мученицы Феодосии девы, Тирской.
- 12 июня - преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.
- 13 июня - Вознесение Господне, апостола от 70-ти Ерма.
- 14 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.
- 15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.
- 16 июня - мучеников Лукиллиана и других.
- 17 июня - святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.
- 18 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.
- 19 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
- 20 июня - священномученика Феодота Анкирского.
- 21 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".
- 22 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, Троицкая поминальная суббота.
- 23 июня - Троица, Пятидесятница, священномученика Тимофея, епископа Прусского.
- 24 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
- 25 июня - преподобного Онуфрия Великого.
- 26 июня - мученицы Акилины Старшей.
- 27 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
- 28 июня - пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.
- 29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.
- 30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
Родительские субботы в июне 2024
В июне будет один особый поминальный день - Троицкая родительская суббота. Традиционно ее отмечают накануне праздника Троицы, в 2024 году это будет 22 июня. В этот день молятся за упокой души умерших родственников и близких, идут на службу в храм, посещают кладбища.
Посты в июне 2024
Традционно в июне начинается Петров пост - ровно через неделю после Троицы и длится до праздника Петра и Павла. Но в этом году по новому стилю ПЦУ отменила Петров пост, так как Троица будет поздней - 23 июня, а день Петра и Павла - 29 июня по новому календарю. То есть, для Петрова поста не будет необходимого календарного отрезка времени.
В то же время по старому календарному стилю Петров пост верующие могут соблюдать - он начнется 1 июля и продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла по старому стилю.
Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.