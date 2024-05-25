Какие двунадесятые и другие православные праздники отмечают верующие в первом месяце лета по новому и старому стилю.

В июне 2024 православные верующие отмечают два больших двунадесятых праздника - Троица (Пятидесятница) и Вознесение Господне. Также по новому церковному календарю в этом месяце празднуют Рождество Иоанна Предтечи и вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Какие еще церковные даты будут в июне по новому стилю, что будут отмечать по старому и когда Троицкая родительская суббота - рассказываем в материале.

Новый церковный календарь на июнь 2024

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше, но даты переходных праздников остались одинаковыми как для нового, так и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в июне 2024:

Видео дня

1 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

2 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.

3 июня - мучеников Лукиллиана и других.

4 июня - святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

5 июня - Преполовение Пятидесятницы, Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

6 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

7 июня - священномученика Феодота Анкирского.

8 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

9 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня - священномученика Тимофея, епископа Прусского.

11 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

12 июня - преподобного Онуфрия Великого.

13 июня - Вознесение Господне,

14 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

15 июня - проророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

16 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.

17 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

18 июня - мученика Леонтия.

19 июня - апостола Иуды, брата Господня.

20 июня - священномученика Мефодия, епископа Патарского.

21 июня - мученика Иулиана Тарсийского.

22 июня - священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота.

23 июня - Троица , Пятидесятница

24 июня - Рождество святого Иоанна Крестителя, День Святого Духа.

25 июня - преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".

26 июня - преподобного Давида Солунского.

27 июня - преподобного Самсона.

28 июня - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна.

29 июня - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

30 июня - Собор 12-ти апостолов.

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Церковный календарь на июнь 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжает придерживаться юлианского календаря.

Православные праздники по старому стилю в июне 2024:

1 июня - преподобного Иоанна Готфского, епископа.

2 июня - мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

3 июня - равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

4 июня - мученика Василиска.

5 июня - преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобной Ефросинии Полоцкой.

6 июня - преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

7 июня - третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

8 июня - апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

9 июня - священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

10 июня - преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского, священномученика Елладия епископа.

11 июня - святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, мученицы Феодосии девы, Тирской.

12 июня - преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

13 июня - Вознесение Господне , апостола от 70-ти Ерма.

, апостола от 70-ти Ерма. 14 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

15 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.

16 июня - мучеников Лукиллиана и других.

17 июня - святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

18 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

19 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

20 июня - священномученика Феодота Анкирского.

21 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

22 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, Троицкая поминальная суббота .

. 23 июня - Троица , Пятидесятница , священномученика Тимофея, епископа Прусского.

, священномученика Тимофея, епископа Прусского. 24 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

25 июня - преподобного Онуфрия Великого.

26 июня - мученицы Акилины Старшей.

27 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

28 июня - пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

29 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.

30 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.

Родительские субботы в июне 2024

В июне будет один особый поминальный день - Троицкая родительская суббота. Традиционно ее отмечают накануне праздника Троицы, в 2024 году это будет 22 июня. В этот день молятся за упокой души умерших родственников и близких, идут на службу в храм, посещают кладбища.

Посты в июне 2024

Традционно в июне начинается Петров пост - ровно через неделю после Троицы и длится до праздника Петра и Павла. Но в этом году по новому стилю ПЦУ отменила Петров пост, так как Троица будет поздней - 23 июня, а день Петра и Павла - 29 июня по новому календарю. То есть, для Петрова поста не будет необходимого календарного отрезка времени.

В то же время по старому календарному стилю Петров пост верующие могут соблюдать - он начнется 1 июля и продлится до 12 июля, праздника Петра и Павла по старому стилю.

Ранее мы рассказывали, когда будут православные посты 2024 по новому календарю.

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