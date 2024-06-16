Знаменитые полтавские галушки просто готовятся и покорят каждого украинца. Они вкусны с любой начинкой или вообще без неё. А мы предлагаем приготовить вариант с соленым творогом.
Для этого блюда не нужно тонко раскатывать тесто, как для вареников, или готовить сложную многокомпонентную начинку. Галушки с творогом готовятся по-настоящему просто, а если добавить шкварки, то удовольствие гарантировано.
Ленивые галушки с творогом и шкварками
Ингредиенты:
- творог - 600 г;
- мука - 80 ;
- яйца - 3 шт.;
- соль, перец по вкусу;
- сало - 100 г;
- лук - 1 шт.;
- подсолнечное масло для жарки - 1 стол. л;
- зелень, сметана для подачи.
В большую миску вбить яйца, добавить творог, посолить и поперчить по вкусу. Творог лучше брать домашний и высокой жирности. Тщательно перемешайте, добавьте муку и замесите тесто. Накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут. За это время приготовьте зажарку.
Для зажарки нарежьте сало кубиком и обжарьте на разогретой сковороде с маслом 2-3 минуты. Затем добавьте мелко нарезанный лук и жарьте всё вместе до золотистого цвета.
На огонь поставьте кастрюлю с водой и доведите до кипения. Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте кусочками и всыпьте галушки в кипяток. Варите изделия, пока они не всплывут. Подавайте творожные галушки с зажаркой, зеленью и сметаной.
Картофельные галушки с творогом
Ингредиенты:
- картофельное пюре - 350 г;
- мука - 150 г;
- яйца - 2 шт;
- творог - 100 г;
- зелень по вкусу;
- соль, перец по вкусу.
Картошку отварите до готовности и разомните в пюре на воде. Посолите и поперчите, вмешайте одно целое яйцо и желток второго.
Творог перетрите через сито или разомните толкушкой. Добавьте яичный белок, соль и перец по вкусу, рубленую зелень.
Из картофельного теста раскатайте толстую "колбаску". Нарежьте на тонкие кружочки, разомните руками и внутрь каждого выложите начинку. Залепите края теста и сформируйте шарики.
Готовые галушки отварите в кипящей воде, пока они не всплывут (3-4 минуты). Подавайте с зажаркой, сметаной или со сливочным маслом.