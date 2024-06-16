Галушки с творогом просто готовятся и покорят каждого украинца.

Знаменитые полтавские галушки просто готовятся и покорят каждого украинца. Они вкусны с любой начинкой или вообще без неё. А мы предлагаем приготовить вариант с соленым творогом.

Для этого блюда не нужно тонко раскатывать тесто, как для вареников, или готовить сложную многокомпонентную начинку. Галушки с творогом готовятся по-настоящему просто, а если добавить шкварки, то удовольствие гарантировано.

Ленивые галушки с творогом и шкварками

Ингредиенты:

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творог - 600 г;

мука - 80 ;

яйца - 3 шт.;

соль, перец по вкусу;

сало - 100 г;

лук - 1 шт.;

подсолнечное масло для жарки - 1 стол. л;

зелень, сметана для подачи.

В большую миску вбить яйца, добавить творог, посолить и поперчить по вкусу. Творог лучше брать домашний и высокой жирности. Тщательно перемешайте, добавьте муку и замесите тесто. Накройте пленкой и оставьте на 10-15 минут. За это время приготовьте зажарку.

Для зажарки нарежьте сало кубиком и обжарьте на разогретой сковороде с маслом 2-3 минуты. Затем добавьте мелко нарезанный лук и жарьте всё вместе до золотистого цвета.

На огонь поставьте кастрюлю с водой и доведите до кипения. Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте кусочками и всыпьте галушки в кипяток. Варите изделия, пока они не всплывут. Подавайте творожные галушки с зажаркой, зеленью и сметаной.

Картофельные галушки с творогом

Ингредиенты:

картофельное пюре - 350 г;

мука - 150 г;

яйца - 2 шт;

творог - 100 г;

зелень по вкусу;

соль, перец по вкусу.

Картошку отварите до готовности и разомните в пюре на воде. Посолите и поперчите, вмешайте одно целое яйцо и желток второго.

Творог перетрите через сито или разомните толкушкой. Добавьте яичный белок, соль и перец по вкусу, рубленую зелень.

Из картофельного теста раскатайте толстую "колбаску". Нарежьте на тонкие кружочки, разомните руками и внутрь каждого выложите начинку. Залепите края теста и сформируйте шарики.

Готовые галушки отварите в кипящей воде, пока они не всплывут (3-4 минуты). Подавайте с зажаркой, сметаной или со сливочным маслом.

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