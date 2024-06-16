Много людей любят блюда с крабовыми палочками, и некоторые предпочитают готовить их самостоятельно. Как и с любым продуктом, нужно знать, как приобрести качественный товар. О том, как определить хорошие крабовые палочки, - расскажем в материале.
Как выбрать крабовые палочки - советы экспертов
В первую очередь стоит отметить, что практически все крабовые палочки делаются из сурими - превращенной в фарш свежей рыбы. После термической обработки и смешивания с добавками его прессуют в соответствующие параллелепипедные формы.
Чтобы узнать, какие крабовые палочки настоящие, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил во время выбора продукта:
- Нужно убедиться, что в продукте содержится не менее трети сурими.
- Ищите крабовые палочки с вакуумной упаковкой, так как из-за попадания влаги их срок годности становится значительно меньше.
- Качественный продукт должен быть чисто-белого цвета, кроме оболочки розового цвета. Если же там есть пятна серого или желтого оттенка, то это явные признаки плохого качества.
- Палочки высокого качества после размораживания будут хорошо трескаться, но при этом не ломаться до конца.
- Продукт должен резаться ножом без проблем, но при этом оставаться целым и упругим.
Чтобы быть в курсе, как отличить хорошие крабовые палочки от плохих, в первую очередь обращайте внимание на упаковку. Там в составе на первом место должны быть именно сурими или фарш из рыбы.
Лучшие крабовые палочки в Украине - на что обратить внимание
Чтобы приобрести качественный продукт, нужно ориентироваться на вышеперечисленные признаки. И ответ на вопрос, какой фирмы крабовые палочки самые качественные, вполне очевиден: той, продукция которой соответствует главным требованиям.
Поэтому рейтинг крабовых палочек будет формироваться в первую очередь на основании состава продукта, в котором должно быть в идеале по 30% сурими, воды и крахмала, а также 10% специй.
Также при выборе важна и их стоимость. На настоящие крабовые палочки цена в большинстве случаев будет выше, чем на некачественную продукцию.
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