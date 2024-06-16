Важно уметь определять, какие крабовые палочки настоящие.

Много людей любят блюда с крабовыми палочками, и некоторые предпочитают готовить их самостоятельно. Как и с любым продуктом, нужно знать, как приобрести качественный товар. О том, как определить хорошие крабовые палочки, - расскажем в материале.

Как выбрать крабовые палочки - советы экспертов

В первую очередь стоит отметить, что практически все крабовые палочки делаются из сурими - превращенной в фарш свежей рыбы. После термической обработки и смешивания с добавками его прессуют в соответствующие параллелепипедные формы.

Чтобы узнать, какие крабовые палочки настоящие, эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил во время выбора продукта:

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Нужно убедиться, что в продукте содержится не менее трети сурими .

. Ищите крабовые палочки с вакуумной упаковкой , так как из-за попадания влаги их срок годности становится значительно меньше.

, так как из-за попадания влаги их срок годности становится значительно меньше. Качественный продукт должен быть чисто-белого цвета , кроме оболочки розового цвета. Если же там есть пятна серого или желтого оттенка, то это явные признаки плохого качества.

, кроме оболочки розового цвета. Если же там есть пятна серого или желтого оттенка, то это явные признаки плохого качества. Палочки высокого качества после размораживания будут хорошо трескаться , но при этом не ломаться до конца.

, но при этом не ломаться до конца. Продукт должен резаться ножом без проблем, но при этом оставаться целым и упругим .

Чтобы быть в курсе, как отличить хорошие крабовые палочки от плохих, в первую очередь обращайте внимание на упаковку. Там в составе на первом место должны быть именно сурими или фарш из рыбы.

Лучшие крабовые палочки в Украине - на что обратить внимание

Чтобы приобрести качественный продукт, нужно ориентироваться на вышеперечисленные признаки. И ответ на вопрос, какой фирмы крабовые палочки самые качественные, вполне очевиден: той, продукция которой соответствует главным требованиям.

Поэтому рейтинг крабовых палочек будет формироваться в первую очередь на основании состава продукта, в котором должно быть в идеале по 30% сурими, воды и крахмала, а также 10% специй.

Также при выборе важна и их стоимость. На настоящие крабовые палочки цена в большинстве случаев будет выше, чем на некачественную продукцию.

Ранее мы писали, как приготовить шикарный вариант закуски из крабовых палочек.

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