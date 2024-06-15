Кремлевские боты за сутки опубликовали 120 тысяч постов с фейковыми цитатами мировых знаменитостей о "крахе Украины и Европы".

В ночь перед Саммитом мира в Швейцарии кремлевские боты опубликовали 120 тысяч постов с фейковыми цитатами мировых знаменитостей Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алена Делона и других - о "крахе Украины и Европы", сообщает российское медиа "Агентство".

Сообщается, что с вечера пятницы связанные с российскими властями боты сети "Двойник" – крупнейшей из работающих на Западную аудиторию сетей дезинформации Кремля – начали массированную кампанию по распространению картинок с фейковыми цитатами знаменитостей. Боты опубликовали в сети X (бывшая Twitter) 50 картинок с фейковыми цитатами, после этого другие аккаунты "Двойника" ретвитнули их больше 120 тысяч раз. Эти посты собрали больше 500 тысячи просмотров. Для публикации фейковых цитат были задействованы 62% ботов, которые обычно занимаются распространением картинок и видео в рамках "Двойника".

"Картинки с цитатами боты публиковали на английском, французском, немецком и польском языках. Фейковые высказывания приписывались известным людям, в том числе актерам Эштону Катчеру, Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Анджелине Джоли, Алену Делону, режиссеру Люку Бессону, певцу Элтону Джону, футболисту Лионелю Месси", - отмечает "Агентство".

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При этом значительная часть фейковых цитат содержит призывы отказаться от поддержки Украины. "Мы обнищали, пора забыть об Украине", – говорит "Дженифер Энистон". "Украины больше не существует. Все наши деньги оказались выброшены на ветер", – вторит ей "Лионель Месси".

А фейковый Элтон Джон в своем высказывании объединяет темы Украины и ЕС: "Мы попали в украинскую ловушку. Сейчас ЕС рушится".

Саммит мира в Швейцарии и Россия

Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира. По словам главы ОП Андрея Ермака, главное – согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.

В то же время замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что формат швейцарского Саммита мира не предусматривает прямых переговоров с РФ.

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