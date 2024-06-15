К счастью, пожарным удалось их спасти.

В штате Орегона пожарные спасли 28 человек, которые застряли на аттракционе в парке развлечений на высоте 100 футов вниз головой. В результате чего один человек был госпитализирован в больницу, пишет Sky News.

Очевидец инцидента Крис Райан заявил, что они вместе с женой были в парке развлечений и как раз планировали покататься на этом аттракционе. Однако мужчина услышал, как люди говорили: "Боже мой, они вверх ногами", поэтому решил уйти, ведь ситуация была "очень страшной".

В то же время пожарно-спасательная служба Портленда сообщила, что пожарные работали с инженерами парка Оукс, который впервые был открыт в 1905 году, чтобы вручную опустить аттракцион.

Когда аттракцион остановился, сотрудники парка быстро вызвали аварийную службу, которая прибыла через 25 минут. Работники технического обслуживания смогли вернуть аттракцион на место разгрузки через несколько минут.

В парке развлечений уточнили, что аттракцион работает с 2021 года и до этого не имел никаких проблем. Также там заявили, что будут сотрудничать с производителем аттракциона и государственными инспекторами, чтобы выяснить причину остановки.

"Мы хотим выразить нашу глубокую благодарность службам быстрого реагирования и нашим сотрудникам за быстрые действия, которые привели к положительному результату сегодня, а также остальным гостям парка, которые быстро выполнили указания освободить парк, чтобы освободить место для экстренных служб, которые могли разобраться в ситуации", - отметили в сообщении.

Аттракционы в США

Как писал УНИАН, компания Mattel объявила об открытии нового "кукольного" парка на фоне успеха фильма "Барби". Новый парк будет открыт в штате Аризона в 2024 году. Также в новом парке развлечений будут представлены аттракционы и интерактивные развлечения, посвященные другим фаворитам Mattel.

Отмечается, что парк развлечений Mattel Adventure Park в стиле "Барби" станет частью курорта VAI Resort недалеко от международного аэропорта Феникс Скай Харбор.

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