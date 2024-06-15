По словам премьер-министра Хорватии, мир должен предусматривать немедленное прекращение огня.

Хорватия поддержит только те переговоры о мире в Украине, которые не будут требовать от Киева капитуляции и отказа от своих территорий. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время Саммита мира.

"Мир бывает разным. Мир, который может поддержать Хорватия, никогда не потребует от жертвы капитуляции и отказа от собственных территорий", - отметил он.

По его словам, настоящий мир должен предусматривать как можно скорее прекращение огня и сильное международное участие, которое будет основываться на предыдущем опыте и, вероятно, будет предусматривать участие высокопоставленного лица, которому будут доверять все стороны.

"Это необходимо, чтобы использовать все имеющиеся в ООН механизмы, которые применялись в прошлом во время других подобных случаев реинтеграции временно оккупированных территорий", - объяснил политик.

Он напомнил, что Хорватия 30 лет назад также была жертвой агрессии, поэтому теперь страна делится с Украиной своим опытом по гуманитарным вопросам.

Премьер-министр подчеркнул, что Хорватия готова работать с международным сообществом, чтобы в Украине наступил справедливый мир. Также свое выступление Пленкович закончил словами "Слава Украине".

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Во время саммита председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что замораживание войны России против Украины не является решением, ведь это рецепт для будущих войн. По ее словам, союзники должны поддержать "целостный, справедливый и длительный мир для Украины".

"Такой, который восстановит украинский суверенитет, территориальную целостность и нерушимость всех границ. Суверенитет всех государств - вот что на кону", - отметила она.

Также сообщалось, что в ночь перед саммитом российские боты опубликовали 120 тысяч постов с фейковыми цитатами мировых знаменитостей, а именно Дженифер Энистон, Скарлетт Йохансон, Алена Делона и других - о "крахе Украины и Европы". Отмечается, что большая часть фейковых цитат содержит призывы отказаться от поддержки Украины.

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