Трамп заявил, что симпатизирует Зеленскому / коллаж УНИАН, фото Reuters, фото ОП

Дональд Трамп, который снова претендует на кресло президента США, раскритиковал масштабы поддержки Украины. Он пригрозил остановить финансовую помощь.

Во время своего выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте Трамп заявил, что недоволен поддержкой Украины, потому что якобы запросы Киева "никогда не прекращаются".

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что поехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не закончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", - заявил опальный американский политик.

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При этом он заверил, что симпатизирует президенту Украины из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году.

Политический скандал 2019 года

В сентябре 2019ь года разразился политический скандал между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и новоизбранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

Тогда в американской прессе появились публикации, согласно которым Трамп и его адвокат Руди Джулиани с мая по август оказывали давление на Зеленского, пытаясь убедить его возобновить расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, в частности, 25 июля между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого Трамп лично попросил Зеленского посодействовать расследованию коррупционных связей семьи Байденов и передать полученные результаты его представителям.

В свою очередь президент Украины не отреагировал на угрозы опального американского лидера.

Отношение Трампа к Украине - последние новости

Бывшая советница Трампа Фона Хилл заявила, что во времена своего президентства Дональд Трамп выражал стойкое убеждение, что Украина должна быть частью России

В начале апреля The Washington Post опубликовала материал, основанный на словах людей, которые лично обсуждали с Трампом его идею закончить войну в Украине "за 24 часа". Эти люди утверждают, что весь план Трампа заключается в том, чтобы принудить Украину к территориальным уступкам России в обмен на мирное соглашение.

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