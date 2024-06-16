Кандидат в президенты США заявил, что решит вопрос безмерного аппетита Украины еще до возвращения в Белый дом.

Дональд Трамп, который снова претендует на кресло президента США, раскритиковал масштабы поддержки Украины. Он пригрозил остановить финансовую помощь.

Во время своего выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте Трамп заявил, что недоволен поддержкой Украины, потому что якобы запросы Киева "никогда не прекращаются".

"Я думаю, Зеленский, вероятно, лучший продавец среди всех политиков, когда-то живших. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 млрд долларов... Он только что поехал 4 дня назад с 60 миллиардами, приехал домой и объявляет, что ему нужно еще 60 миллиардов. Это никогда не закончится. Я это решу еще до того, как возьму Белый дом", - заявил опальный американский политик.

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При этом он заверил, что симпатизирует президенту Украины из-за того, как тот повел себя во время скандала в 2019 году.

Политический скандал 2019 года

В сентябре 2019ь года разразился политический скандал между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и новоизбранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

Тогда в американской прессе появились публикации, согласно которым Трамп и его адвокат Руди Джулиани с мая по август оказывали давление на Зеленского, пытаясь убедить его возобновить расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, в частности, 25 июля между Трампом и Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого Трамп лично попросил Зеленского посодействовать расследованию коррупционных связей семьи Байденов и передать полученные результаты его представителям.

В свою очередь президент Украины не отреагировал на угрозы опального американского лидера.

Отношение Трампа к Украине - последние новости

Бывшая советница Трампа Фона Хилл заявила, что во времена своего президентства Дональд Трамп выражал стойкое убеждение, что Украина должна быть частью России

В начале апреля The Washington Post опубликовала материал, основанный на словах людей, которые лично обсуждали с Трампом его идею закончить войну в Украине "за 24 часа". Эти люди утверждают, что весь план Трампа заключается в том, чтобы принудить Украину к территориальным уступкам России в обмен на мирное соглашение.

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