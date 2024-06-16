Каждый из нас сталкивался с такой проблемой - носки, которые невозможно отстирать. Но с этой бедой можно справиться, если знать эти приемы.

Лето - это пора белых носков. Но у таких носков есть один большой минус - они быстро теряют свой цвет. Достаточно походить пару часов и их уже нужно стирать, а порой эта задача не из легких. Очень сложно отстирать белые носки, если грязь уже въелась - приходится часами их замачивать, тереть руками, обрабатывать отбеливателем и прочее.

УНИАН разбирался, как отстирать белые носки от въевшейся грязи.

Как отстирать белые носки от черной подошвы

Самый простой способ отстирать белые носки - стиральная машина, ведь эта техника в современном мире просто незаменима и есть в каждом доме. Для успешного результата необходимо сначала замочить носки с любым отбеливателем.

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Спустя 30-40 минут постирать их руками. После этого можно отправить носки в барабан стиральной машины, но изначально их нужно вывернуть. Также отправьте к ним в компанию специальные шарики для стирки, а дальше все, как обычно - порошок, отбеливатель и необходимый режим стирки.

Если с первого раза результат вас не удовлетворит, то можно снова замочить носки с отбеливателем, после чего еще раз постирать. Правда, агрессивные средства и частая стирка может привести к тому, что этот предмет одежды потеряет свой привлекательный внешний вид и будет выглядеть неопрятно.

Чем отстирать белые носки - варианты

Если же агрессивные отбеливатели вам не нравятся по каким-то причинам, то на выручку всегда придут народные средства.

Как отстирать белые носки подручными средствами:

Сода . В одном литре воды развести 2 столовые ложки обычной пищевой соды. В полученном растворе замочить носки на ночь, а на утро постирать, как обычно. Для усиления эффекта добавьте к соде перекись водорода в пропорции 1:1. К полученной каше вливаем теплую воду. Носки замачиваем на ночь. Нашатырный спирт . Развести столовую ложку нашатырного спирта в 5 литрах воды. После обработки самых загрязненных мест носки замачивают в этом растворе до 6 часов. Уксус . Развести чайную ложку обычного столового уксуса в литре воды. В этом растворе изделие замачивают в течении часа, после чего его нужно прополоскать и постирать.

Кстати, некоторые хозяйки используют вместо уксуса лимон.

Как отстирать белые носки - лайфхак

Есть еще один необычный, интересный и даже экстремальный способ отстирать носки. Этот способ поможет быстро и без особых усилий избавиться от пятен и грязи.

Как "приготовить" носки в микроволновке:

натираем носки хозяйственным мылом;

складываем их в пакет;

включаем микроволновку на максимальную мощность на 2 минуты.

После процедуры тщательно полощем носки в чистой воде. Если пятна все еще видны, то стираем, как обычно, с добавлением отбеливателя.

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