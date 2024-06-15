На его месте планируется построить обновленное заведение этой сети.

В Киеве начали демонтировать ресторан McDonald's на Вокзальной площади. После ремонта жители и гости столицы смогут посетить заведение с новым дизайном. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На видео можно увидеть, что здание огородили лентой. Там работает бригада строителей и расположена спецтехника для демонтажа здания.

Как ранее сообщали в пресс-службе McDonald's в Украине, ресторан закрывается на реконструкцию до конца осени. Там добавили, что обновленное заведение будет иметь 193 места, а также откроется терраса на 88 мест. Также в новом McDonald's впервые появится 11 терминалов самообслуживания.

Также McDonald's на Центральном вокзале столицы станет первым заведением украинской сети, который будет иметь лифт между первым и вторым этажом.

Известно, что в 2011 году McDonald's на Вокзальной площади стал вторым в мире рестораном сети по количеству посещений.

McDonald's - последние новости

Как писал УНИАН, McDonald's потерял свой торговый знак "Биг Мак" для продуктов из мяса птицы, однако сохранил его для говядины. Произошло это после длительного спора с ирландским конкурентом Supermac's.

Конкурент заявлял, что McDonald's использовал торговую марку, чтобы заблокировать расширение ирландской сети ресторанов быстрого питания в блоке.

Также эксперты рассказали, почему Coca-Cola вкуснее у McDonald's. По их словам, значительную роль в этом играет лучшая вода, разная упаковка и другой размер соломинки.

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