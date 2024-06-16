По мнению председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, замораживание войны РФ против Украины не является решением, это рецепт для будущих войн. Об этом она заявила, выступая на саммите мира в Швейцарии.
"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют территорию Украины, не является решением. На самом деле это рецепт для будущих агрессивных войн", - сказала она.
Вместо этого, подчеркнула глава Еврокомиссии, союзники должны поддержать "целостный, справедливый и длительный мир для Украины".
"Такой, который восстановит украинский суверенитет, территориальную целостность и нерушимость всех границ. Суверенитет всех государств — вот что на кону", - подчеркнула она.
Саммит мира по Украине - заявления
Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что "мирный процесс без России немыслим".
А президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на следующем саммите мира уже зафиксировать реальный конец войны.