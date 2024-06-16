Она подчеркнула, что союзники должны поддержать "целостный, справедливый и длительный мир для Украины".

По мнению председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, замораживание войны РФ против Украины не является решением, это рецепт для будущих войн. Об этом она заявила, выступая на саммите мира в Швейцарии.

"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют территорию Украины, не является решением. На самом деле это рецепт для будущих агрессивных войн", - сказала она.

Вместо этого, подчеркнула глава Еврокомиссии, союзники должны поддержать "целостный, справедливый и длительный мир для Украины".

Видео дня

"Такой, который восстановит украинский суверенитет, территориальную целостность и нерушимость всех границ. Суверенитет всех государств — вот что на кону", - подчеркнула она.

Саммит мира по Украине - заявления

Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что "мирный процесс без России немыслим".

А президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на следующем саммите мира уже зафиксировать реальный конец войны.

Вас также могут заинтересовать новости: