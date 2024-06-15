Россия сегодня осталась единственной страной, желающей продолжать эту войну.

Формат швейцарского Саммита мира не предусматривает прямых переговоров с РФ. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Для чего этот саммит? Этот саммит для того, чтобы начать процесс мира. На этом саммите мы собрали те страны, которые готовы предметно говорить и действовать для того, чтобы установился мир", – заявил он.

Жовква подчеркнул, что текущий саммит является "инаугурационным и начальным", потому что он запускает процесс и не ставит своей целью решить все проблемы.

"Давайте концентрироваться на том, поймёт ли Россия, что она сегодня остаётся фактически единственной такой страной-агрессором, которая стремится продолжать эту агрессию", - заявил Жовква на брифинге.

Он также добавил, что текст итогового коммюнике саммита может измениться: Зеленский на конференции будет говорить обо всех 10 пунктах "Формулы мира", а не только о трех, заявленных как ключевые.

Швейцарский саммит мира: последние новости

Как писал УНИАН, декларацию Саммита мира в Швейцарии могут принять без согласия всех сторон. Переговоры по заключительной декларации саммита еще не закончились и вероятно, будут продолжаться "до последней минуты".

Также мы рассказывали, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира. По словам главы ОП Андрея Ермака, главное – согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.

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