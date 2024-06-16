ДРГ стало меньше, потому что противник больше сосредотачивается на разведке с помощью дронов, отметили в украинской армии.

Враг пытается проверять украинскую оборону на прочность, сковывая ее силы вдоль всей полосы границы на Сумщине.

Об этом сказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона. Он отметил, что "есть определенные силы" у врага на границе с Сумщиной, они проводят ротации и перемещения. По его словам, противник пытается проверять нашу оборону на прочность, "сковывая наши силы вдоль всей полосы границы, а это до тысячи километров", если брать линию, проходящую через Сумскую и Черниговскую области.

При этом отметил, что делается со стороны Сил обороны все для того, чтобы не давать врагу даже возможности подходить к полосе границы. Мисник отметил, что если враг прибегнет к наступательным действиям на границе с Сумщиной, то "мы будем видеть куда, в каком направлении они концентрируют силы", а это будет понятно заранее и будет отпор врагу с максимальным его поражением.

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Представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" отметил, что также пресекается деятельность диверсионных групп. По его словам, сейчас все делается для того, чтобы максимально вычислять вражеские ДРГ еще на территории РФ и уничтожать их. При этом добавил, что на Сумщине местность - леса, болота, реки способствует работе разведывательных групп.

"Но оборона укреплена. Мы применяем средства обнаружения, потому что враг пытается вести разведку с помощью БПЛА, но наши средства радиоэлектронной борьбы не дают им возможность залетать в глубину украинской территории", - подчеркнул Мисник. По его словам, происходит работа FPV-дронов, чтобы уничтожать врага, который пытается проникать на территорию Украины. "И мы это уже пытаемся делать на подходе врага к границе. Но есть определенные особенности - и рельефные, и географические, которые мы учитываем также. Потому что система обороны не всегда по прямой линии строится и главное для нас - создать полный контроль государственной границы", - подчеркнул он.

Война в Украине продолжается - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый отмечал, что у врага есть определенные накопления сил на границе с Сумщиной, но сегодня нельзя утверждать, что повторится ситуация, которая сложилась на Харьковщине.

По его словам, нынешняя ситуация на границе России с Сумщиной отличается от той, что была на момент захода вражеских войск через границу в Харьковскую область. Он добавил, что, по их информации, подразделения Сил обороны, которые находятся на Сумщине, более готовы к встрече врага в случае наступления, потому что там проводится непрерывная аэроразведка. При этом сказал, что как только появляется возможность поразить врага, то по нему сразу наносятся удары - так было с колонной оккупантов, которая решила покататься недалеко от границы.

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