Дожди в стране 16 июня продолжатся.

В воскресенье, 16 июня, температура на западе Украины повысится до комфортных отметок. На остальной территории температура останется без существенных изменений, только на юге станет чуть свежее, а дожди и грозы продолжатся. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины небольшие дожди сегодня вероятны только в Хмельницкой области. На остальной территории сохранится сухая и малооблачная погода с температурой +23°...+25°.

На севере Украины продолжатся дожди и грозы. Температура будут такой же, как и на западе, +23°...+25°.

Видео дня

Жителей востока страны ждет небольшая облачность. Повсеместно ожидаются грозы, местами - дожди. В Харьковской области будет +24°, в Донецкой +26°, а в Луганской воздух прогреется до +29°.

В центральных областях сегодня также будут дожди, ливни и местами грозы. Столбики термометров тут покажут +22°...+24°.

На юге Украины температура чуть снизится до комфортных +21°...+25°. Тут ожидается небольшая облачность, дожди и грозы.

Приметы погоды 16 июня

Если ветер дует с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью и мокрому лету, с востока - на болезни. Если дождь идет весь день, то будет много грибов.

Вас также могут заинтересовать новости: