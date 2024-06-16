По его словам, это мероприятие является важным, но остается лишь одним из инструментов для укрепления позиции Украины в мире.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что украинцам не стоит воспринимать Саммит мира как панацею, которая принесет победу уже завтра. Он написал в своем Telegram-канале, что за Украину нам еще придется бороться.

"Все международные события являются важным, но лишь одним из инструментов, который позволяет укрепить позиции Украины в дипломатической плоскости. Для финального результата все равно должен быть комплекс мероприятий - вместе с усилением наших оборонных возможностей, развитием собственного ВПК, успехами на фронте и милитаризацией общества", - пояснил военный.

По его мнению, ключевым результатом саммита должно стать принятие миром главного тезиса - мир возможен только на условиях Украины. Также важно, чтобы союзники осознали необходимость постоянной поддержки Украины, в том числе предоставление вооружения.

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Единственное, чего не хочется - чтобы украинское общество воспринимало это как панацею, которая принесет завтра победу. Мы должны жить реалиями, где РФ войну завершать не собирается. Где нам за свое государство еще придется бороться", - подытожил Жорин.

Мирный саммит в Швейцарии - основные новости

На полях Глобального саммита мира в Швейцарии президент Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис; обсудил со Вселенским Патриархом Варфоломеем гуманитарную поддержку Украины; провел встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Чили Габриэлем Боричем.

В Офисе президента отметили, текущий саммит является "инаугурационным и начальным", потому что он запускает процесс и не имеет целью решить все проблемы, связанные с агрессией РФ. Во время мероприятия участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на втором Саммите уже зафиксировать реальный конец войны, которую начала Россия.

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