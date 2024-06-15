На фоне продолжающейся войны в секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном, где активно действует поддерживаемое Ираном исламистское движение "Хезболла". Как сообщает CBS News, США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, и это увеличит потребности Израиля в американском оружии.
Отмечается, что с самого начала войны, которая вспыхнула в октябре прошлого года, администрация Байдена "бешено работает за кулисами", чтобы уменьшить вероятность расширения войны. И сейчас в Вашингтоне боятся, что недавняя активизация ударов Израиля по ливанской территории является подготовкой к масштабному вторжению ЦАХАЛа с целью нейтрализовать активность Хезболлы.
"Количество ракетных ударов по Израилю [со стороны ливанской Хезболлы] может привести к непредсказуемым последствиям, на которые Израиль будет вынужден отреагировать, и что затем может привести к непреднамеренной войне", - пересказывает CBS News опасения вашингтонских чиновников.
Издание отмечает, что внутри Израиля угроза Хезболлы стала серьезной политической проблемой, поскольку многие израильтяне, покинувшие свои дома на севере страны, остаются перемещенными лицами.
В отличие от внезапного нападения ХАМАСа на Израиль в октябре, возможная война с ливанской Хезболлой является тем, о чем израильские военные размышляли годами, говорят официальные лица США.
По словам неназванного американского чиновника, израильские войска на севере страны сейчас тренируются в подразделениях размером с бригаду, но их сил пока недостаточно для начала наступления на Ливан.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Как писал УНИАН, Израиль рассматривает возможность приостановления войны с ХАМАС на некоторое время, чтобы вернуть заложников. По словам премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, перемирие могут заключить на 42 дня, но о полном прекращении войны речь не идет.
Также мы рассказывали, что Международный суд ООН приказал Израилю немедленно прекратить наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Судьи считают, что наступление несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.