В Ливане базируется проиранское движение Хезбола, которое систематически обстреливает территорию Израиля.

На фоне продолжающейся войны в секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном, где активно действует поддерживаемое Ираном исламистское движение "Хезболла". Как сообщает CBS News, США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, и это увеличит потребности Израиля в американском оружии.

Отмечается, что с самого начала войны, которая вспыхнула в октябре прошлого года, администрация Байдена "бешено работает за кулисами", чтобы уменьшить вероятность расширения войны. И сейчас в Вашингтоне боятся, что недавняя активизация ударов Израиля по ливанской территории является подготовкой к масштабному вторжению ЦАХАЛа с целью нейтрализовать активность Хезболлы.

"Количество ракетных ударов по Израилю [со стороны ливанской Хезболлы] может привести к непредсказуемым последствиям, на которые Израиль будет вынужден отреагировать, и что затем может привести к непреднамеренной войне", - пересказывает CBS News опасения вашингтонских чиновников.

Видео дня

Издание отмечает, что внутри Израиля угроза Хезболлы стала серьезной политической проблемой, поскольку многие израильтяне, покинувшие свои дома на севере страны, остаются перемещенными лицами.

В отличие от внезапного нападения ХАМАСа на Израиль в октябре, возможная война с ливанской Хезболлой является тем, о чем израильские военные размышляли годами, говорят официальные лица США.

По словам неназванного американского чиновника, израильские войска на севере страны сейчас тренируются в подразделениях размером с бригаду, но их сил пока недостаточно для начала наступления на Ливан.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, Израиль рассматривает возможность приостановления войны с ХАМАС на некоторое время, чтобы вернуть заложников. По словам премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, перемирие могут заключить на 42 дня, но о полном прекращении войны речь не идет.

Также мы рассказывали, что Международный суд ООН приказал Израилю немедленно прекратить наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Судьи считают, что наступление несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: