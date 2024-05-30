Рассказываем, кому нужно обновить данные в ТЦК согласно новому закону, а кому нет.

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои личные данные в ТЦК или другим удобным способом. Но из этой нормы есть исключения. Рассказываем, кому не надо обновлять данные в ТЦК и почему.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК - список

Согласно законодательству, в число тех, кому нужно обновлять данные в ТЦК, входят все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, те, кто забронирован, имеет отсрочку и женщины-военнообязанные. По новому закону актуализировать информацию о себе нужно до 16 июля 2024 года - ранее мы уже рассказывали, как происходит обновление данных в ТЦК, ЦПАУ и Резерв+. Но это правило касается не всех - назовем тех, кому не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные.

Кто может не обновлять данные в ТЦК:

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мужчины, которым нет 18 лет и мужчины, которым исполнилось 60 лет;

женщины, которые не состоят на воинском учете;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они больше официально не являются гражданами Украины;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они исключены из воинского учета;

военнослужащие.

У тех, кто исключен из воинского учета - сюда входят те, кто достиг возраста 60 лет, признан ВЛК непригодным к службе, не является гражданином Украины - должна быть отметка об этом в военном билете. Если отметки по какой-то причине нет или нет самого учетного документа, тогда все же нужно будет наведаться в местный ТЦК.

Что касается военнослужащих, то им обновлять данные не нужно, так как они не стоят на военном учете. Но если вдруг в приложении Резерв+ военнослужащий обнаружил о себе другую информацию, то ему или родственникам нужно будет также обратиться в тЦК, чтобы исправить ошибку.

Нужно ли студентам обновлять данные в ТЦК? Да, с 18 до 25 лет студент-мужчина считается призывником и должен стоять на военном учете.

Ранее мы рассказывали, какой полагается штраф за неявку в ТЦК и другие нарушения.

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