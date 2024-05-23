Обновление данных в ТЦК, ЦНАП и Резерв+ - как это сделать / коллаж УНИАН, фото Минобороны, УНИАН

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая 2024. Согласно этому документу, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней - до 16 июля 2024 года. Это можно сделать тремя способами - рассказываем о них.

Как обновить данные военнообязанным онлайн и офлайн 

Согласно законодательству обновить свои учетные данные военнообязанные, резервисты и призывники могут тремя способами:

  • пойти в ТЦК и СП (военкомат);
  • посетить ЦПАУ (центр предоставления административных услуг);
  • через мобильное приложение  "Резерв+" (онлайн).

Ранее мы уже рассказывали, как обновить данные в ТЦК, теперь рассмотрим, как это сделать в ЦПАУ и через Резерв+.

Видео дня

Как обновить данные в ЦНАП (ЦПАУ)

Чтобы обновить свои данные через ЦПАУ  военнообязанным, призывникам и резервистам нужно:

  • записаться в ЦПАУ через приложение "Дія" или же просто прийти в центр;
  • заполнить заявку и предоставить свои актуальные данные;
  • администратор центра поможет обновить эти данные в личном кабинете на портале "Дія".

Важно: после этого администратор должен выдать выписку о том, что данные были обновлены, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.

С собой в ЦПАУ нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который придет смс для подтверждения. Военный билет иметь необязательно.

Обновление данных через Резерв+

"Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных от Минобороны. Загрузить "Резерв+" на свой мобильный телефон можно в App Store или в Google Play Market. 

Что нужно сделать дальше:

  • зарегистрироваться в приложении - авторизироваться в приложении с помощью BankID;
  • обновить или подтвердить свои данные, если они актуальны - номер телефона, электронную почту и место жительства.
  • после этого из реестра "Оберіг" подтянутся все данные, которые есть о военнообязанном.

Использование приложения "Резерв+" не является обязательным - хотите регистрируйтесь, хотите - нет. Но тогда свои личгые данные военнообязанные должны обновить любым другим способом.

Важный момент: через приложение "Резерв+" нельзя встать на учет или получить бронирование. Это приложение можно использовать исключительно для обновления данных и чтобы получить выписку из реестра "Оберіг".

Вас также могут заинтересовать новости: