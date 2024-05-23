Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая 2024. Согласно этому документу, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней - до 16 июля 2024 года. Это можно сделать тремя способами - рассказываем о них.
- Как обновить данные военнообязанным онлайн и офлайн
- Как обновить данные в ЦНАП (ЦПАУ)
- Обновление данных через Резерв+
Как обновить данные военнообязанным онлайн и офлайн
Согласно законодательству обновить свои учетные данные военнообязанные, резервисты и призывники могут тремя способами:
- пойти в ТЦК и СП (военкомат);
- посетить ЦПАУ (центр предоставления административных услуг);
- через мобильное приложение "Резерв+" (онлайн).
Ранее мы уже рассказывали, как обновить данные в ТЦК, теперь рассмотрим, как это сделать в ЦПАУ и через Резерв+.
Как обновить данные в ЦНАП (ЦПАУ)
Чтобы обновить свои данные через ЦПАУ военнообязанным, призывникам и резервистам нужно:
- записаться в ЦПАУ через приложение "Дія" или же просто прийти в центр;
- заполнить заявку и предоставить свои актуальные данные;
- администратор центра поможет обновить эти данные в личном кабинете на портале "Дія".
Важно: после этого администратор должен выдать выписку о том, что данные были обновлены, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.
С собой в ЦПАУ нужно взять паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, на который придет смс для подтверждения. Военный билет иметь необязательно.
Обновление данных через Резерв+
"Резерв+" - это мобильное приложение для военнообязанных от Минобороны. Загрузить "Резерв+" на свой мобильный телефон можно в App Store или в Google Play Market.
Что нужно сделать дальше:
- зарегистрироваться в приложении - авторизироваться в приложении с помощью BankID;
- обновить или подтвердить свои данные, если они актуальны - номер телефона, электронную почту и место жительства.
- после этого из реестра "Оберіг" подтянутся все данные, которые есть о военнообязанном.
Использование приложения "Резерв+" не является обязательным - хотите регистрируйтесь, хотите - нет. Но тогда свои личгые данные военнообязанные должны обновить любым другим способом.
Важный момент: через приложение "Резерв+" нельзя встать на учет или получить бронирование. Это приложение можно использовать исключительно для обновления данных и чтобы получить выписку из реестра "Оберіг".