По его словам, это не вопрос законодательства.

Нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обвинил Кабмин в том, что украинцы за рубежом должны стать на воинский учет на месяц быстрее, чем те, кто находится на Родине.

"С точки зрения действующих нормативно-правовых актов, действительно, у меня также возникает вопрос, почему для граждан Украины, проживающих за рубежом, срок обновления данных уменьшен до месяца вместо двух месяцев. И этот вопрос также мы обсуждали и адресовали в Кабинет Министров Украины, потому что, опять же, это вопрос постановления, а не вопрос законодательства. Мы можем только в рамках парламентского контроля какие-то акты реагирования совершать", - пояснил он в эфире Radio NV.

По словам нардепа, сокращение срока до одного месяца предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая № 563 о внесении изменений в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Оборонный комитет обратился к правительству с запросом, однако пока не получил комментариев по этому поводу.

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"Сейчас я не могу отвечать, почему именно Кабинет Министров Украины таким образом решил модифицировать требования по постановке на воинский учет граждан, проживающих за рубежом", - подытожил Вениславский.

Война в Украине - мобилизация

Ранее председатель Комитента ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что в Украине не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

Отмечается, что мобилизационный потенциал в Украине составляет не менее 5-6 миллионов мужчин, но ВСУ сейчас не нуждается в таком количестве людей.

Недавно Кабинет министров автоматически продлил на три месяца отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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