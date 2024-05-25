Рассказываем, как поливать клубнику в период цветения и плодоношения, чтобы ягоды были крупными и сочными, а также после сбора урожая.

Чтобы получить крупные и сладкие ягоды клубники, мало прополоть и подрыхлить кусты. Важно также правильно поливать их. Особо усердные дачники в этом деле иногда впадают в крайности - поливают ягоду чуть ли не каждый день. Правда, есть и такие, которые делают это пару раз за сезон или вообще не считают это нужным. Давайте разберемся, как правильно поливать клубнику во время цветения и плодоношения и как часто это делать.

Как часто надо поливать клубнику

Поливать клубнику нужно обязательно - из-за нехватки влаги ягода мельчает да и самих ягод на кустах созревает значително меньше. Особенно важен полив во время цветения и плодоношения клубники, но поливать нужно с умом.

Корневая система у клубники находится близко к поверхности, и сухой ветер и палящее солнце быстро забирают влагу из этого слоя почвы. Поэтому во время цветения ягоды и первые 2-3 недели после нужно поливать кусты каждую неделю.

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Как поливать клубнику под агроволокном? Если ягода у вас растет на природной мульче или вы для этого используете агроволокно, то подливать кустики можно раз в 10 дней при сухой погоде - агроволокно и мульча задерживают влагу. Если идут дожди, то можно обойтись и без поливов.

Важно также правильно поливать ягоду.

Нельзя поливать клубнику методом дождевания - лить воду нужно именно под корень, методично и обильно.

После того, как ягоды завяжутся, обильный полив будет нужен только по необходимости - при сильной засухе, так как чрезмерное количество влаги может стать причиной гниения не созревших ягод. В остальное время клубнику поливают по мере просыхания грунта.

Вода для полива должна быть температурой выше +15С, лучше взять отстоянную, но ни в коем случае не холодную.

После сбора урожая ягоду также нужно поливать - она отдает силы на образование усов. Подливать можно уже реже, но также нужно ориентироваться на состояние почвы и погоду.

Ранее мы рассказывали, когда лучше поливать огород - утром или вечером, и как это делать правильно.

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