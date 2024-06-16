Презентация, скорее всего, состоится осенью. Тогда же должны представить бюджетные складные смартфоны Samsung.

Компания Samsung до конца года выпустит Galaxy S24 FE. Это более доступная версия базового Galaxy S24 по аналогии с парой S21 FE и S23 FE, созданная на основе отзывов фанатов и предлагающая флагманские возможности.

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал несколько качественных рендеров и раскрыл характеристики Galaxy S24 FE. В целом, дизайн не сильно изменится в сравнении с Galaxy S23 FE, а вот начинка должна обновиться.

Galaxy S24 FE приписывают 6,65-дюймовую AMOLED-матрицу с кадровой частотой 120 Гц. Примечательно, что в ранних "утечках" говорилось об использовании экрана с диагональю 6,1 дюйма. Габариты устройства составят 162 х 77,3 х 8 мм. Рендеры позволяют оценить более плоские боковые грани и рамки вокруг экрана, которые стали потоньше.

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В топовой версии Galaxy S24 FE будет 12 ГБайт "оперативки" и 256 ГБ накопителя. За производительность будет отвечать SoC Exynos 2400, в некоторых странах смартфон выйдет с Snapdragon 8 Gen 3 (не в Украине). Также указывается использование тройной камеры с основным сенсором с разрешением 50 Мп.

Презентация, скорее всего, состоится осенью. Вместе с Galaxy S24 FE компания может представить свои первые бюджетные складные смартфоны.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в октябре 2023 года Samsung Galaxy S23 FE. В плане дизайна он копия Galaxy S23, но "начинка" чуть проще, а продают аппарат дешевле. Согласно статистике, он был одним из самых продаваемых смартфонов в 2023 году в диапазоне $600-800.

А на летней презентации Samsung, которая состоится 10 июля, представят новое поколение складных смартфонов и Galaxy Ring – дебютное смарт-кольцо производителя, которое оснастят рядом технологий мониторинга здоровья.

Ранее в этом месяце Samsung представила новые смарт-часы Galaxy Watch FE. Это новая бюджетная модель южнокорейского бренда, которая будет конкурировать с серией Apple Watch SE.

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