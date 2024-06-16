Один из советов - быть занятой и постоянно учиться.

Барбара Флейшман - коллекционер произведений искусства и член совета директоров многих нью-йоркских культурных учреждений. Недавно она отметила свой 100-летний юбилей, но по-прежнему участвует в мероприятиях и занимается спортом.

В интервью Business Insider она поделилась тремя привычками, которые помогли ей прожить такую долгую и активную жизнь.

Быть занятой и постоянно учиться

В доме престарелых, где сейчас находится Флейшман, она продолжает организовывать культурные мероприятия и беседы для своих сожителей. Флейшман также продолжает учиться в центре для престарелых.

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В одном из исследований 2016 года было установлено, что постоянная занятость, или наличие большого количества дел и небольшого количества свободного времени, связана с улучшением познавательных способностей у пожилых людей, а также с улучшением памяти и более быстрой обработкой информации.

Согласно другому исследованию, обучение с возрастом может помочь сохранить когнитивные функции и замедлить ухудшение пространственных навыков и памяти.

Делать упражнения

По ее словам, в детстве Флейшман не была "помешана на физических упражнениях", но сейчас она начала заниматься с персональным тренером, чтобы улучшить равновесие, и "взяла это на вооружение".

Быть в форме - очевидный способ увеличить продолжительность жизни, а поддержание равновесия - важная составляющая этого процесса, поскольку оно помогает предотвратить падения. Авторы исследования, проведенного в 2022 году, обнаружили, что у людей старше 50 лет меньше шансов умереть в течение 10 лет, если они могут стоять на одной ноге более 10 секунд, и пришли к выводу, что плохое равновесие является показателем более короткой продолжительности жизни.

Крепкие отношения

Считается, что крепкие отношения являются ключом к долголетию. Одно из исследований показало, что вероятность того, что женщины, ведущие активную социальную жизнь, доживут до 85 лет, на 41 % выше, чем у тех, кто был изолирован.

Исследования также показывают, что пожилые люди, которые занимаются волонтерской деятельностью, чаще бывают физически и психически здоровыми, более счастливыми и удовлетворенными.

Ранее 93-летний британец, который ходит в спортзал и играет в водное поло назвал рецепт долголетия.

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