Десятки государств на Саммите представляли лидеры страны или правительства.

Китай не приехал на Саммит мира в Швейцарии. В Пекине заявили, что любой мирный процесс "потребует участия России и Украины", и выдвинул собственные идеи относительно мира.

Об этом пишет Associated Press. На мероприятии были представлены более 100 стран и организаций. Отмечается, что десятки государств представляли лидеры страны или правительства.

Отсутствие представителя от Китая прокомментировал советник президента США Джо Байдена – Джейк Салливан. Он предположил, что это связано с просьбой Путина.

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"Очевидно, что Китая здесь нет, и я предполагаю, что их здесь нет потому, что Путин попросил их не приезжать, а они сделали одолжение Путину. И я думаю, что это говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине", - подчеркнул он.

Салливан добавил, что, по его мнению, "страны должны обратить на это внимание".

Отсутствие Китая на Саммите мира: реакция Офиса президента

Отсутствие представителя от Китая на Саммите мира в Швейцарии прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, несмотря на взаимную критику, Киев открыт к диалогу с Пекином, поскольку основные позиции стран совпадают.

Ермак отметил, что хотя Китая на Саммите не было, там внимательно следят за событием. Он также напомнил, что Пекин был представлен на второй украинской конференции по вопросам мира в Саудовской Аравии, которая состоялась в августе 2023 года.

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