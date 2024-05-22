Какие государственные, профессиональные и международные праздники в июне 2024 отмечают в Украине и сколько будет дней отдыха в этом месяце.

В первом месяце лета в Украине отмечают несколько важных дат - День Конституции, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, День защиты детей. Также в июне 2024 будет ряд профессиональных и международных праздников. Сколько в месяце рабочих и выходных дней, будут ли дополнительные дни отдыха на День Конституции - в материале.

Праздники и выходные в июне 2024

1 июня - День защиты детей.

2 июня - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности.

4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня - Всемирный день окружающей среды.

6 июня - День журналиста.

8 июня - Всемирный день океанов.

9 июня - Международный день друзей, День работников легкой промышленности.

12 июня - День работников фондового рынка.

14 июня - Всемирный день донора.

16 июня - День медицинского работника.

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.

18 июня - День участкового инспектора полиции.

19 июня - День фермера.

20 июня - Всемирный день беженцев.

22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня - Троица, День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня - Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.

28 июня - День Конституции Украины.

Всего в июне 2024 года 30 календарных дней, а из них - 20 рабочих и 10 - официальных выходных (это субботы и воскресенья). Государственные праздники в июне 2024 - Троица и День Конституции - согласно украинскому законодательству в мирное время должны быть выходными днями, а в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Но поскольку сейчас страна находится в военном положении (его продлили до 11 августа 2024 года), то согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных в июне 2024 не будет. Но в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя, поэтому и дополнительные дни отдыха могут быть.

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