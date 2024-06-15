По словам комбата бригады Нацгвардии, люди видят в соцсетях много негатива.

Комбат бригады Национальной гвардии "Буревій" Владимир Жданов заявил, что социальные сети в Украине искажают реальность относительно событий в армии. По его словам, люди обычно видят только один негатив.

"Конечно. Там не принято показывать какой-то позитив в армии. Все, что находишь из позитива, - выставляют или военные, или СМИ, которые брали у них интервью, например. И этого очень мало. Если листать ленты обычных людей - там один негатив, всем все не так", - отметил он в интервью для LIGA.net.

Жданов подчеркнул, что личный состав никогда не будет иметь претензий к командиру роты, взвода или батальона, который работает с людьми.

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"Если комбат постоянно приходит на позиции, а командир роты там живет - ни у кого не будет вопросов к задачам или аргументов, почему их не нужно выполнять. К сожалению, не во всех подразделениях такое есть. Бывает, что командир не только не всегда появляется на КСП роты, а вообще в другом месте может сидеть. Обидно, что наши социальные сети - Instagram, TikTok - развивают эту тему очень активно. Истории командиров, которые работают с людьми на переднем крае, так не подсвечиваются", - отметил боец.

Также у военного спросили, можно ли смотивировать людей, которые без собственного желания недобровольно оказались в армии. Он ответил, что это вполне реально, однако сложно.

"Все зависит от настроения и идеологии подразделения. И как командир планирует и ставит задачи. Поэтому лучше, чтобы человек, пока его не призвали, воспользовался правом выбора. В соцсетях есть страницы любого подразделения. Позвони, пообщайся, приди в воинскую часть, поговори с солдатами. Никто этого не запрещает. Никто за руку не затащит на службу. Мы не из ТЦК, мы не будем его ловить и заставлять что-то подписывать", - заверил Жданов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что потенциально в Украине в армию могут мобилизовать 5-6 миллионов мужчин, однако пока от ВСУ такого запроса нет.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что мобилизованные в ВСУ осужденные после условно-досрочного освобождения могут снова совершить преступление.

"Если заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины, потом совершит преступление, это будет вызывать гораздо больше возмущения и медийного шума, чем если преступление совершит обычный военнообязанный. Несмотря на любую статистику, даже если это будет статистика в пределах людей, которые не отбывали наказание. У нас сейчас военнослужащие, которые возвращаются на ротацию, или им предоставляется отпуск, - они тоже совершают преступления. До медиа это не доходит. Это тоже важная проблема, которую не нужно пропускать", - отметил он.

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