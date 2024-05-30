В июне в Украине появятся дополнительные штрафы и введут новый вид помощи ВПЛ.

В июне жизнь украинцев изменится во многих сферах. В первый месяц лета военнообязанные граждане будут обязаны обновить данные в ТЦК, а в домах продолжатся отключения света. Правительство может ввести дополнительные штрафы и поднять акцизы, но также представит новый вид помощи переселенцам. У школьников начнутся летние каникулы, а 11-классники будут сдавать мультитест.

Мы рассказали, что изменится в Украине с 1 июня и кого коснутся главные изменения.

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Мобилизации с 1 июня

Мобилизация с 1 июня 2024 продолжается в соответствии с законопроектом №10449, который вступил в силу 18 мая. В течение всего июня у военнообязанных граждан останется обязанность обновления данных в ТЦК. Сделать это обязаны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (кроме исключенных из военного учета), а также женщины-медики. В случае игнорирования этой обязанности назначается штраф за неявку в ТЦК.

Также новый закон о мобилизации предусматривает отмену статуса "ограниченно годный к службе" и введение базовой военной подготовки в вузах. Также по закону контрактники, которые имеют медицинское образование или подписывают контракт в возрасте от 18 до 25 лет, будут служить 1 год.

Отключения света в июне 2024

Из-за обстрелов объектов инфраструктуры россиянами в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Отключения света летом продолжатся, предупреждают в Укрэнерго. С наступлением жары люди начнут включать вентиляторы и кондиционеры, которые потребляют много электричества.

Очень вероятно, что в июне не получится избежать аварийных отключений. В каждой области Украины публикуется свой график отключения света.

Помощь ВПЛ в июне

В июне продолжат выплачивать помощь переселенцам из уязвимых категорий - людям с инвалидностью, семьям с детьми, малоимущим, нетрудоспособным и т.п.

Есть также нововведение - с июня начнут выплачивать помощь людям, которые эвакуируются из Сумской и Харьковской областей.

Также в июне вводится новая помощь ВПЛ - субсидия на аренду жилья. С её принятием семьи переселенцев будут платить около 20-30% от суммы арендной платы, а остальную часть компенсирует государство.

Возможное повышение налогов

В июне могут сделать обязательным военный налог для всех, в том числе и для ФЛП. Также возможно изменят НДС. Повышение налогов необходимо из-за серьезного дефицита в государственном бюджете и увеличения расходов на военные нужды. В течение июня станет известно, будут ли введены дополнительные налоги.

Поднятие акцизов на алкоголь, табак и топливо

Правительство хочет поднять акцизы на табак, алкоголь и топливо, чтобы найти деньги на финансирование армии. В случае повышения акциза стоит ждать стремительное подорожание бензина.

Штраф за перевод с карты на карту

В июне Нацбанк может ограничить карточные переводы до суммы 100 000 гривен в месяц и количество переводов - до 30 в месяц. Также банк может наложить штраф за перевод с карты на карту, если посчитает операцию подозрительной - например, если человек не зарегистрирован как ФЛП и регулярно получает большие суммы.

Летние каникулы

В июне у школьников и студентов начнется трехмесячный отдых. Каждое учебное заведение индивидуально устанавливает, когда летние каникулы 2024. Некоторые школы продлят учебный год до июля, чтобы догнать пропущенные из-за зимних блэкаутов уроки.

2024 НМТ 2024

11-классники в июне будут сдавать Национальный мультитест для поступления в вузы. Основная сессия НМТ 2024 продлится с 14 мая по 24 июня. Обязательными предметами на НМТ будут украинский язык (без литературы), история Украины и математика. Четвертый предмет выбирает выпускник.

Дополнительная сессия продлится с 11 по 19 июня. На неё могут зарегистрироваться те, кто пропустил основную по уважительной причине, например, из-за болезни, отсутствия света или воздушной тревоги.

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