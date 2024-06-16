Главарь россиян выдвинул немыслимое требование, подчеркнул глава МИД Украины.

Российский диктатор Владимир Путин от имени РФ выдвинул ультиматумы якобы для достижения мира и допустил несколько фатальных ошибок во время заявлений.

В заявлениях главаря России были две фундаментальные ошибки: первая - язык ультиматумов, а вторая - немыслимое требование, чтобы суверенное государство оставило собственные суверенные территории, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, последний путинский ультиматум никакого "аппетита" на Саммите мира не вызвал, поскольку все понимают, что это было сделано с целью создания "пиар-волны" накануне мероприятия.

"В России понимали, что Саммит (мира в Швейцарии, - Ред.) будет большим, успешным, нужно чем-то перебивать. Поэтому выдвинули "политическое ядерное оружие" в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбивать наш Саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его позициям нет", - заявил министр.

Чиновник добавил, что позиция украинской стороны очень четкая - "мы не позволим россии говорить языком ультиматумов, которым она (Россия, - Ред.) говорит сейчас".

В центре внимания Саммит мира - новости, которые стоит знать

15 июня в Швейцарии стартовал Саммит мира, в котором захотели принять участие более чем 100 государств мира. Представителей российских властей на мероприятие не позвали. Мероприятие должно завершиться 16 числа. Президент Владимир Зеленский сказал, что РФ нет на саммите, поскольку, если бы российские власти были бы заинтересованы в мире, то войны не было б.

Украинский лидер подчеркнул, что Владимир Путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое желает справедливого мира".

Напомним, накануне Саммита мира Владимир Путин озвучил безумные условия для прекращения войны в Украине, в частности, сказал, что Киев должен полностью откажется от Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

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