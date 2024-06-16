По словам Лубинца, Россия просто не хочет возвращать своих военных из плена.

Если бы Россия была заинтересована в том, чтобы вернуть своих пленных военных, обмен в формате "всех на всех" уже давно бы состоялся.

Такое заявление в комментарии "Укринформу" сделал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от обменов.

"Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Наоборот, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно уже это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные – ред.) просто не нужны", – подчеркнул он.

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Омбудсман отметил, что попытки РФ перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена – абсолютная российская пропаганда.

При этом он добавил, что в вопросе обменов пленных военных Украине помогает ряд стран.

"Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически – новые хорошие результаты", – сказал Лубинец.

Обмены военнопленными: что предшествовало

В конце мая аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия манипулирует темой обмена военнопленными, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Отмечалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые вызвали паузу в этом процессе.

14 июня Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что удивлен такому заявлению. По его словам, "списки военных, которые готовы вернуться" выглядят странными, ведь Украина готова забрать всех защитников и защитниц, в частности по предложенной ранее формуле "всех на всех".

Отметим, что крайний обмен пленными состоялся 31 мая. Тогда Украина вернула из российского плена 75 своих граждан.

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