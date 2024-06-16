Точность выявления болезни составляет более 95%

Искусственный интеллект теперь может определять, болит ли что-то вашему коту, посмотрев на его морду. Это можно сделать с помощью приложения, которое создали ветеринары и разработчики из Японии, пишет Sky News.

Отмечается, что ИИ изучил фотографии 6 тысяч котов. По словам разработчиков, его точность составляет более 95%. Также стало известно, что над приложением работал глава Центра медицины животных при Университете Нихон. Он рассказал, что такие ветеринары, как он, могут определить, болит животному или нет, однако владельцам сделать это сложнее.

"Более 70% пожилых котов страдают от артрита или боли, но только 2% из них обращаются в больницу. Поэтому вместо окончательного диагноза мы используем [приложение] как инструмент, который помогает владельцам понять, является ли ситуация нормальной или нет", - отметил профессор Эдамура. Видео дня

В издании добавили, что с момента запуска приложения в Японии в прошлом году им воспользовались более 230 тысяч человек. Жительница Токио Маюми Китаката живет вместе со своим 14-летним котом Чи. По ее словам, она ежедневно использует приложение, чтобы узнать, ничего ли животному не болит.

"Он в таком возрасте, когда появляется все больше и больше болезней. Поэтому возможность проконсультироваться с ветеринаром, но при этом уменьшить количество визитов в больницу, очень важна для него и для меня", - подчеркнула женщина.

В Sky News уточнили, что приложение CatsMe! разработала компания Careology и исследователи из Университета Нихон.

Развитие искусственного интеллекта - последние новости

Как писал УНИАН, с помощью развития искусственного интеллекта вскоре можно будет привлекать дроны, чтобы проанализировать направление и интенсивность огня на земле. Это помогло бы быстро принять решение об эвакуации городов, а оповещения отправлялись бы на телефоны местных жителей. Такие технологии могут стать "спасательным кругом" для борьбы с лесными пожарами.

Также стало известно, что искусственный интеллект может диагностировать остеоартрит на 8 лет раньше, чем рентген. Для проведения исследования ученые проанализировали кровь двух сотен женщин среднего возраста в Великобритании, которых ежегодно проверяли на остеоартрит.

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