Пропагандист Владимир Соловьев возмутился из-за того, что оккупанты якобы "берегут Киев".

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев предложил взорвать дамбу Киевской ГЭС, чтобы затопить столицу Украины.

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал соответствующее видео с нового шоу пропагандиста. Чиновник отметил, что россияне больше не прячутся за своими заявлениями, а откровенно продвигают идею геноцида.

"Извините, я реально не понимаю, почему до сих пор киевская дамба до сих пор стоит. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам "утюжат" Белгород, а мы пытаемся "сохранить" Киев", - заявил Соловьев.

Его скандальные слова негативно воспринял один из приглашенных "экспертов". Но рупор Кремля это не остановило и он продолжил утверждать о каком-то "благородстве" россиян. В качестве причины для такого теракта пропагандист указал предостережение руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о судьбе незаконного Крымского моста.

Андрющенко акцентировал на том, что это заявление прозвучало на фоне Саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, и слов Путина о желании достичь мира.

"Прекрасная возможность участникам принять предложения Украины и союзников с одной стороны. С другой - они даже уже не прячутся. Какая там "денацификация и демилитаризация". Просто уничтожь всех украинцев - призывы к прямому геноциду. Мы и так знали, но ушло два года и более полумиллиона россиян, чтобы они уже не прятались", - подытожил советник мэра Мариуполя.

Российские пропагандисты

Как сообщал УНИАН, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, а также другие российские "ястребы" могут стать объектами расследования Международного уголовного суда из-за разжигания ненависти в публичном пространстве.

По оценкам правозащитников, эти лица разжигали ненависть против украинского гражданского населения, тем самым поощряя и способствуя военным преступлениям, которые совершали российские солдаты на оккупированных территориях Украины.

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