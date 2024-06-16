Из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

В Швейцарии с 15 по 16 июня проходит Глобальный саммит мира по поводу войны в Украине. По его завершению страны-участники должны принять итоговую декларацию.

Агентство Reuters смогло ознакомиться с проектом документа и раскрыло, что туда вошло. В частности, в итоговой декларации участники обвиняют войну России против Украины в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.

Как добавляется, в документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Отдельно стоит отметить, что из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал посещение саммита успешным и спрогнозировал, что "творится история".

"Сегодня день, когда мир начинает приближать справедливый мир", - сказал он лидерам, собравшимся за огромным прямоугольным столом.

Саммит мира - последние новости

В Офисе президента заявили, что текущий саммит является "инаугурационным и начальным", потому что он запускает процесс и не имеет целью решить все проблемы, связанные с агрессией РФ. На мероприятии поднимут только три вопроса: ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.

Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на втором Саммите зафиксировать реальный конец войны, которую начала Россия.

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