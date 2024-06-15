Индия сама производит эти танки по лицензии, а теперь еще и будет ставить в них собственную, а не российскую начинку.

Индия продолжает слезать с российской "оружейной иглы". Страна начала производство модернизированной версии танков Т-90, лицензию на которые она приобрела у России. Как сообщает англоязычный милитарный портал Janes, индийская оборонная промышленность уже поставила в войска первые 10 танков Т-90 Mk-III.

Отмечается, что лицензионное соглашение с Россией было заключено в 2019 году. Согласно ему, Индия индийская промышленность изготовит и поставит в войска 464 новых танка Т-90 Mk-III.

По словам индийских чиновников, эта версия Т-90 получит "новую" систему автоматического сопровождения целей, цифровой баллистический вычислитель и прицельные комплексы. Он также оснащен средневолновым инфракрасным (MWIR) командирским прицелом, совместно разработанным Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и Bharat Electronics Limited (BEL).

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Утверждается, что индийская версия Т-90 якобы способна обнаруживать цели на дистанции до 8 километров в дневное и ночное время; хотя интегрированный в него лазерный дальномер имеет заявленную дальность обнаружения целей только до 5 километров.

Остальные 454 запланированных Т-90 Mk-III индийская промышленность должна изготовить в течение следующих 5 лет.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express, комментируя эту новость, обратил внимание, что Индию, очевидно, не устроила российская начинка танка, который изготавливается по российской лицензии.

"Даже индийские пользователи забраковали "аналоговнетную" электронику на Т-90, и вместо этого пошли на замещение собственными разработками", - пишут аналитики.

Индия постепенно отказывается от российского оружия

Как писал УНИАН, Индия стремится уменьшить свою зависимость от российских вооружений из-за неспособности Москвы выполнять свои обязательства по уже заключенным контрактам.

В течение последних десятилетий Россия поставляла 65% оружия, закупленного Индией, но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.

Индия планирует потратить почти 100 миллиардов долларов на оборонные заказы в течение следующего десятилетия, но теперь ставку делают не на покупку готового оружия за рубежом, а на локализацию производства в Индии. И теперь больше внимания будет уделено не российскому оружию.

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