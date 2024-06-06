Рассказываем, как бороться с белокрылкой с помощью народных рецептов - чем брызгать и сколько раз.

Не успели высадить рассаду капусты на огород, а на ней тут как тут - белокрылка. Это белая и нежная мошка, которая живет под капустным листом и дружно взлетает, если его затронуть. Опытные огородники знают - мошку эту нужно прогонять, иначе она попортит весь урожай. Но не торопитесь бежать в магазин за "противоядием"- на первых порах попробуйте бороться с ней с помощью народных рецептов. Рассказываем, как избавиться от белокрылки на капусте и не только.

Что такое белокрылка и чем она опасна

Белокрылка - это небольшая бабочка. Она настолько маленькая, что выглядит как мошка, а ее белый цвет может ввести в заблуждение - мол, да как она может навредить. Но если над капустой вы замечаете облачки белых насекомых, то это сигнал к тому, что нужно выкапывать "топор войны".

Чем опасна белокрылка? Бабочка-вредитель любит влагу и ей очень комфортно в районе 24-26С, при которой она очень быстро размножается. Сидит белокрылка в основном под листьями капусты, взрослые насекомые питаются соками из нижнего листа. Со временем капуста начинает желтеть, потом на ней появляются черные пятна, а сам овощ начинает плохо расти и становится непригодным в пищу. Кроме этого, белая мошка может переносить другие заболевания, которые потом тяжело лечить.

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Вредит белокрылка не только капусте - от нее страдают томаты, огурцы, кабачки, перец, баклажаны, салаты, сельдерей, садовые цветы. Бороться с вредителем нужно начинать, как только вы его заметили - тогда это будет проще и можно обойтись без "химии". Давайте разберемся, как спровадить эту белую мошку восвояси.

Белокрылка на капусте - как избавиться от нее без "химии"

Белокрылка коварна тем, что может привыкать к тому, что, по сути, должно ее убивать. Нередки случаи, когда тот же рецепт, который использовал сосед, у вас уже не работает. Поэтому мы собрали несколько проверенных средств, чтобы было из чего выбрать и при необходимости попробовать что-то другое. Не забывайте, что это не "химия", поэтому один раз может и не сработать - обработку нужно будет повторять с периодичностью раз в 5 дней или по мере появления насекомых.

Белокрылка на капусте - чем брызгать:

раствор молока, масла и соды - смешайте 100 мл жидкого мыла , 100 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. соды, пол литра молока и 5 л воды и обработайте листы со всех сторон;

настой чеснока - измельчите (натрите на терке или пропустите через блендер) 100 г очищенных зубчиков чеснока, залейте их пол литра воды и дайте настояться 5-6 дней. 5 мл полученного настоя разведите в 1 л воды и опрыскайте пораженные растения;

раствор йода и соды - в 1 л воды добавьте 40 г мыла, 1 ч. л. йода и 2 ложки соды, все перемешайте и доведите объем чистой водой до 10 л, капусту обрабатывайте сразу же;

настой полыни - 2-3 ст. л. травы залейте 1 л воды, настаивайте 2 дня;

настой тысячелистника - 3-4 ст. л. сухой измельченной травы залейте 1 л воды и дайте настояться 2-3 суток.

Кроме этого, можно также смывать личинок белокрылки и липкий налет от них струей воды. После этого нужно растворить в 0,5 л воды 3-4 ст. л. жидкого дегтярного мыла и губкой протереть листву. Но этот способ хорош, если капусты на участке немного. Также некоторые огородники умудряются развешивать над капустой клеевые ленты для мух, к которым прилипает и белая мошка.

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