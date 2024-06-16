Антон Савлепов поделился фотографиями со своей девушкой.

Популярный певец, солист группы Quest Pistols Антон Савлепов, который год назад развелся с женой-путинисткой, заявил, что находится в отношениях. Артист показал поклонникам свою девушку и рассказал о романе с ней.

По случаю своего 36-летия, которое было 14 июня, музыкант поделился серией снимков в Instagram. На одном из них исполнитель показался со своей девушкой. На фотографии влюбленные мило позировали, а девушка целовала Антона в щечку.

Однако певец не спешит рассекречивать, кто именно его избранница, а на фото ее лицо видно не полностью.

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В комментарии для проекта "ЖВЛ представляет" Савлепов более подробно рассказал о своей личной жизни. Он признался, что сейчас влюблен. А о своей возлюбленной говорит, что она его вдохновляет на создание новых песен.

"Если честно, я сейчас крайне влюблен, как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Как сказал мой друг Вася Байдак, когда послушал мою песню ("Розстебни" - УНИАН): "Ну ты и похотливая тварь". Я с ним согласен. Да, я обожаю любить, и это является основой моего мировосприятия", - сказал исполнитель.

К слову, в 2020 году Антон закрутил роман с российской актрисой Ириной Горбачевой, которая поддерживает путинский режим. Год спустя пара тайно обручилась, однако впоследствии ходили слухи о проблемах в их отношениях. Выяснилось, что сплетни были правдой и в 2023 году супруги развелись.

Напомним, ранее солист Quest Pistols свалился со сцены вниз головой.

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