В частности, Украина получила колоссальное количество артиллерийских снарядов от США.

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, США потратили уже 51,2 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Если учесть годы, прошедшие с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году, эта сумма возрастает до 54 млрд долларов.

Об этом пишет Business Insider. С 2022 года Украина получила более четырех миллионов снарядов, 400 млн патронов к стрелковому оружию и гранат, а также сотни современных ракетных систем, танки, бронемашины, артиллерийские установки, речные патрульные катера и технологии радиоэлектронной борьбы. Издание подготовило перечень предоставленной помощи, опираясь на составленный Государственным департаментом США список.

Танки

Осенью прошлого года США поставили Украине 31 танк M1 Abrams. Однако более странным является то, что Украина получила от США 45 танков российского происхождения. Речь о Т-72Б – они дешевле и менее совершенны, чем Abrams американского производства.

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Вертолеты

Украина получила 20 вертолетов Ми-17. Как и танки Т-72Б, эти аппараты имеют российское происхождение.

Кроме того, США передали много беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), таких как Cyber Lux K8 и Phoenix Ghost.

Артиллерийские снаряды

Украина получила колоссальное количество артиллерийских снарядов от США, включая более 3 000 000 155-мм, 800 000 105-мм и 400 000 152-мм артиллерийских снарядов.

Штаты также поставили десятки тысяч высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Patriot

С февраля 2022 года США предоставили Украине один зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot и боеприпасы к нему. Patriot стоимостью 1 миллиард долларов – это наземная мобильная зенитно-ракетная батарея, которая может сбивать пилотируемые и беспилотные самолеты, крылатые ракеты, а также баллистические ракеты малой дальности и тактические баллистические ракеты.

Ракеты класса "земля-воздух"

Украина получила 12 новейших зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" (NASAMS).

Хотя их нет в списке, опубликованном Государственным департаментом США, Америка также поставила Украине армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (или ATACMS) меньшей, а с недавних пор и большей дальности.

По данным Министерства обороны США, Украина также получила системы противовоздушной обороны Avenger и HAWK, ракеты класса "земля-воздух" среднего радиуса действия.

Украина также получила оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, которые часто являются старыми советскими моделями.

HIMARS и гаубицы

Украина получила 12 новейших зенитно-ракетных комплексов "земля-воздух", более 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (или HIMARS), а также сопутствующие боеприпасы.

Также были предоставлены 72 105-мм гаубицы.

Ракеты

Украине были отправлены тысячи ракет, в том числе 60 000 122-мм ракет для пусковых установок "Град", которые до сих пор используются украинской армией.

БМП Bradley

Украина получила 300 боевых машин пехоты "Брэдли", способных транспортировать войска на поле боя, обеспечивать огневую поддержку и проводить разведывательные миссии.

Эти быстрые и высокоманевренные машины управляются экипажем из трех человек, состоящим из водителя, командира и наводчика, и могут перевозить до полудесятка полностью экипированных солдат.

ПТРК Javelin

США поставили более 10 000 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Украина успешно использовала это оружие для поражения российских танков и транспортных средств.

Морские системы вооружения

Украина получила от США две системы береговой обороны "Гарпун", противокорабельные ракеты, а также более 80 береговых и речных патрульных катеров.

Амуниция и средства защиты

Более 100 000 бронежилетов и шлемов было отправлено в Украину из США. Разнообразные медицинские средства, в том числе аптечки, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование, а также полевое снаряжение, средства защиты от холода, генераторы и запасные части также прибыли на передовую.

Кроме того, Украина получила более серьезные средства защиты, такие как средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного поражения, а также оборудование для обезвреживания бомб и защитное снаряжение.

Украинские военные также получили приборы ночного видения, системы наблюдения и тепловизоры, оптику и дальномеры.

Спутниковая связь и средства радиоэлектронной борьбы

Украина получила от США различные виды оборудования для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодействия РЭБ, четыре антенны спутниковой связи, терминалы и услуги спутниковой связи, а также системы защищенной связи.

США также прислали 21 радар воздушного наблюдения в поддержку существующей системы противовоздушной обороны Украины.

Помощь Украине: последние новости от стран-партнеров

15 июня Италия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова прислать новое вооружение. Он пригласил президента Владимира Зеленского в Италию и заверил, что Украина всегда может рассчитывать на его государство.

Ранее стало известно о новом пакете помощи от Германии. Туда вошли, в частности, реактивные системы HIMARS, комплексы ПВО, танки, боевые машины пехоты Marder и другое вооружение.

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