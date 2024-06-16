Отец убитого ребенка служит в украинской армии и скоро приедет в Германию, выяснили журналисты.

Убийство в Германии маленькой украинки Валерии продолжает оставаться в центре внимания. Стало известно, что в городе Дебельн память ребенка на центральной площади почтили почти 2 тысячи из около 23 тыс. жителей.

Люди принесли и мягкие игрушки, цветы, свечи, а потом в небо запустили небо воздушные шары. Была установлена сцена и с нее выступала бургомистр Свен Либхаузер, пишет "Bild на русском" в Telegram. Отец убитого ребенка - 32-летний Роман, который не покинул Родину и воюет в рядах Вооруженных сил Украины, запретил хоронить девочку на территории Германии.

Воин сказал, что хочет приехать за телом дочери и похоронить ее на родной земле. "Я хочу забрать дочь домой и похоронить ее здесь, в Украине. Я не оставлю ее там", - поделился он с изданием. Журналисты узнали, что мужчина в ближайшее время должен приехать в Германию.

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Важные новости - сегодня это стоит знать об убийстве маленькой украинки в Германии

Мать, бабушка, Валерия и ее сестра покинули Украину в 2022 году после вторжения россиян на нашу землю и начали жить в Дебельне. Отец девочки Роман начал воевать против захватчиков, а потом из-за разлуки они с женой развелись.

Валерии было 9 лет, когда она пропала 3 июня, отправляясь в школу. Ее тело нашли в лесу через неделю. Уже задержан главный подозреваемый в совершении убийства - 36-летний гражданин Молдовы, который ранее имел отношения с матерью ребенка. Подозреваемого задержали в Праге.

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