Потери страны-агрессора на поле боя превысили 526 тысяч человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 15 июня, обезвредили 1160 российских солдат.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне против Украины выросли до 526 310 человек. Также враг положил на поле боя десятки тысяч военной техники и вооружения, в частности:

танков - 7956 (+0);

боевых бронированных машин - 15269 (+6);

артиллерийских систем - 13913 (+58);

РСЗВ - 1104 (+1);

средства ПВО - 853 (+0);

самолетов - 359 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11);

крылатые ракеты - 2296 (+3);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56);

специальная техника - 2325 (+3).

Несмотря на такие потери, враг не останавливает свою агрессивную войну.

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По состоянию на 22:00 15 июня на передовой произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском направлении, в то же время на Времовском активность врага выросла втрое.

В Волчанске российские оккупанты попали в окружение на заводе. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми.

Как пишет Washington Post, артиллерийское преимущество оккупантов над ВСУ значительно сократилось. В начале года оно составляло 7 к 1, а сейчас - снизилось до 5 к 1.

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