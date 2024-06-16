ВСУ ведут тяжелые бои на фронте / фото 4 отдельная танковая бригада

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 15 июня, обезвредили 1160 российских солдат.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне против Украины выросли до 526 310 человек. Также враг положил на поле боя десятки тысяч военной техники и вооружения, в частности:

  • танков - 7956 (+0);
  • боевых бронированных машин - 15269 (+6);
  • артиллерийских систем - 13913 (+58);
  • РСЗВ - 1104 (+1);
  • средства ПВО - 853 (+0);
  • самолетов - 359 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11);
  • крылатые ракеты - 2296 (+3);
  • корабли /катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56);
  • специальная техника - 2325 (+3).

Несмотря на такие потери, враг не останавливает свою агрессивную войну.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

По состоянию на 22:00 15 июня на передовой произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском направлении, в то же время на Времовском активность врага выросла втрое.

В Волчанске российские оккупанты попали в окружение на заводе. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми.

Как пишет Washington Post, артиллерийское преимущество оккупантов над ВСУ значительно сократилось. В начале года оно составляло 7 к 1, а сейчас - снизилось до 5 к 1.

Вас также могут заинтересовать новости: