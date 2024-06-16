Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 15 июня, обезвредили 1160 российских солдат.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне против Украины выросли до 526 310 человек. Также враг положил на поле боя десятки тысяч военной техники и вооружения, в частности:
- танков - 7956 (+0);
- боевых бронированных машин - 15269 (+6);
- артиллерийских систем - 13913 (+58);
- РСЗВ - 1104 (+1);
- средства ПВО - 853 (+0);
- самолетов - 359 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11);
- крылатые ракеты - 2296 (+3);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56);
- специальная техника - 2325 (+3).
Несмотря на такие потери, враг не останавливает свою агрессивную войну.
Война в Украине - последние новости
По состоянию на 22:00 15 июня на передовой произошло 91 боевое столкновение. Горячее всего было на Покровском направлении, в то же время на Времовском активность врага выросла втрое.
В Волчанске российские оккупанты попали в окружение на заводе. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что они или сдадутся в плен, или будут двухсотыми.
Как пишет Washington Post, артиллерийское преимущество оккупантов над ВСУ значительно сократилось. В начале года оно составляло 7 к 1, а сейчас - снизилось до 5 к 1.