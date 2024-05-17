Достижение договоренностей по основным целям на Саммите позволит Украине получить дипломатическое преимущество перед РФ, отметил президент.

Перед тем, как говорить с Россией о завершении войны, необходимо, чтобы был проработан детальный план, согласованный со всем миром.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами. По его словам, именно Глобальный Саммит мира, который должен состояться в июне в Швейцарии, должен стать правильной площадкой для донесения украинской позиции миру, поскольку, хотя партнеры не толкают нас к переговорам с РФ, в "атмосфере мира это есть".

"Если мы будем иметь серьезное количество стран, и будет соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество... Перед тем, как говорить с РФ, надо, чтобы был детальный план, который согласован всем миром", - сказал он.

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Зеленский отметил, что по результатам Саммита мира должно быть утверждено коммюнике, после чего можно будет организовывать площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из пунктов, по которым лидеры государств достигнут договоренностей. И тогда уже этот план можно будет передать представителям России.

Именно такой сценарий был выбран с первой "зерновой инициативой": Украина согласовала план с ООН и с Турцией, а они потом отдельно согласовали этот план с РФ. Но в случае с Саммитом мира, важно, чтобы под украинским видением подписалось много стран, чтобы россияне не смогли так же легко "выпрыгнуть" из этих договоренностей, как и в случае с зерновым договором.

"Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все остальные важные вещи должны быть разработаны", - подытожил Зеленский.

Цели Украины на Саммите мира

Президент добавил, что Украина преследует три основные цели на Глобальном Саммите мира. По его словам, это, во-первых, энергетическая безопасность, включая ядерную, что позволило бы Украине легче пройти следующую зиму.

"Энергетика - это ядерная безопасность - то, что все поддерживают. Мне кажется, там, где ядерная безопасность, можем говорить и о в целом безопасности энергетической системы", - отметил президент.

Кроме того, Украина стремится получить свободное судоходство, что позволило бы перевозить любые грузы по Черному морю без риска. "Это и безопасность людей в Одессе и в целом на юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика", - пояснил Зеленский.

И третий вопрос, стоящий на повестке дня у украинской стороны, - это обмен пленными "всех на всех" и возвращение домой украинских детей.

Саммит мира в Швейцарии в центре внимания - что стоит знать

Проведение Глобального Саммита мира, организованного по инициативе Украины, запланировано на 15-16 июня. Россия на этот Саммит приглашена не была. В общем, Швейцария планирует пригласить на мероприятие представителей более 100 стран. Как сообщали в МИД Украины, есть два способа, которыми можно влиять на Россию: успехи на поле боя, или дипломатический подход - коалиция из стран, которые разделяют общее видение и подходы.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что по результатам Саммита должна быть разработана подробная карта по дальнейшему завершению войны, и должны быть достигнуты договоренности, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.

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