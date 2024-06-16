Ведущий впервые прокомментировал слухи об их романе с актрисой.

Известный украинский ведущий и шоумен Слава Демин приоткрыл завесу личной жизни. Интервьюер рассказал, был ли он в отношениях с популярной актрисой Ксенией Мишиной, с которой ему приписывали роман.

В прошлом году звезды часто появлялись в компании друг друга и транслировали это в соцсетях. Поклонники сразу заподозрили, что между актрисой и ведущим не просто дружба.

Более того, Мишина и Демин сами постоянно подогревали слухи о своем романе. Они публиковали совместные фото, ходили вместе в рестораны и проводили время с сыновьями от предыдущих браков - Платоном и Владом.

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В комментарии для РБК-Украина Демин признался, что сейчас их с актрисой ничего не связывает. А на вопрос журналиста о том, состоит ли он в отношениях сейчас, шоумен промолчал. Хотя до этого интервьюер намекал, что его сердце занято.

"Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно. Что касается нынешних отношений, я пока не готов об этом говорить", - заявил Слава.

Заметим, что ведущий был 13 лет в браке с тренером Ксенией Мищенко. У пары родился сын Владислав. Однако в 2021 году знаменитость объявил о разводе с женой. Сейчас они поддерживают дружеские отношения.

Напомним, ранее Демин объяснил, почему взял интервью у скандальных Алхим и Субботы.

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