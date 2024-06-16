Поливайте помидоры в жару правильно, и в будущем не нарадуетесь огромному урожаю.

В Украину пришло лето, а с ним и жара. В такую знойную погоду овощи нуждаются в большем количестве воды. Томаты относятся к тем культурам, которые с благодарностью отзываются на поливы. При соблюдении некоторых правил помидоры благополучно переживут лето и порадуют большим урожаем.

Как часто поливать помидоры в открытом грунте в жару

В обычную теплую погоду кустам достаточно одного полива в неделю. Как часто поливать помидоры в жару - зависит не только от погоды, но и от стадии роста растения.

До появления плодов полив нужно проводить по мере высыхания почвы - обычно это раз в 2-3 дня. А в период плодоношения давать воду томатам нужно раз в 2 дня или даже каждый день, если почва быстро высыхает. Дело в том, что во время созревания плодов растения тратят много воды, и нехватка влаги снизит урожайность.

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Если нет возможности так часто поливать овощи, то рекомендуется замульчировать грядки. Слой мульчи дольше сохранит влагу и предотвратит высыхание почвы. Это отличный вариант для тех, кто редко появляется на даче.

Как поливать помидоры в жару правильно

Дачники рекомендуют не поливать помидоры в жару в полдень. При высокой температуре попавшая на листья вода может вызвать солнечные ожоги. Лучше дождитесь утра или вечера.

Также нельзя поливать томаты холодной водой. Большая разница между температурой воздуха и жидкости вызовет стресс у растений. Чтобы этого избежать, наберите воду в бочки и оставьте нагреться под солнцем.

Количество воды при поливе в жару в среднем составляет 7-10 л на квадратный метр участка, или 1 л под каждый куст. Проверить, достаточно ли помидорам воды, можно при помощи палки. Если она легко втыкается в землю, то жидкости нужно больше. А если проходит через грунт с трудом и застревает (то есть почва уже влажная), то поливайте совсем немного.

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