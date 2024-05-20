Пока это единственная крупная страна с "глобального юга", которая согласилась принять участие в Саммите мира.

Индия подтвердила свое участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью агентству PTI.

По мнению Моди, приглашения, которые были направлены Индии принять участие в мирном саммите G7 и саммите по Украине, являются подтверждением значения страны и ее вклада в международные дела.

"Это отражает прочное глобальное взаимодействие, которое мы имеем в соответствии с нашей философией Васудгайвы Кутумбакам (мир - одна семья). Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития", - подчеркнул он. Видео дня

Также о своем присутствии на саммите мира сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Об этом стало известно из сообщений президента Украины Владимира Зеленского и самого Пленковича в соцсетях.

Отмечается, что украинский президент поздравил Пленковича с назначением на должность премьер-министра Хорватии (политик официально возглавил хорватское правительство 18 мая), поблагодарил за постоянную поддержку страны и за подтверждение участия чиновника в Саммите мира в Швейцарии.

Саммит мира - последние новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что саммит мира по Украине может стать большим шагом и возможностью. Тогда он выразил надежду, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай также примут участие в саммите.

"Даже если там пока не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это было бы большим шагом. С этого можно было бы развивать дальше", - заверил политик.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что его страна примет участие в первом Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

"Я с нетерпением жду возможности присоединиться к другим мировым лидерам для достижения нашей общей цели - справедливого и прочного мира для Украины", - заверил он.

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