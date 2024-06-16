Замачивание бобов может помочь уменьшить некоторые побочные эффекты.

Замачивание фасоли дает дополнительные преимущества, помимо более быстрого приготовления, пишет health.com.

По данным Министерства сельского хозяйства США, сухую фасоль и перед приготовлением следует замочить. Отмечается, что замачивание фасоли перед приготовлением помогает ей впитывать воду и готовиться равномерно.

Другая польза от замачивания фасоли

Уменьшает проблемы с пищеварением. Фасоль содержит олигосахариды - класс углеводов, переваривание которых может быть затруднено для вашего организма. Это потенциально может привести к пищеварительному дискомфорту, такому как газы, вздутие живота, боли в животе, вздутие живота и диарея. Замачивание бобов может помочь уменьшить эти побочные эффекты, выделяя в воду некоторые олигосахариды.

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Уменьшает количество антинутриентов. Бобовые содержат соединения, известные как антипитательные вещества, которые препятствуют усвоению. Замачивание фасоли может улучшить ее усвояемость и повысить качество питания за счет снижения содержания антинутриентов.

Улучшает текстуру и мягкость. Замачивание бобов позволяет им сохранить форму, одновременно улучшая их текстуру и мягкость.

Напомним, ранее УНИАН назвал 4 главных преимущества спаржи для здоровья, о которых вы могли не знать.

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