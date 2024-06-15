Глава итальянского МИД также подчеркнул, что Украина должна оставаться в центре международного внимания.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова прислать новый пакет военной помощи для Украины. Об этом он сказал на Саммите мира.

Дипломат пригласил президента Владимира Зеленского в Италию и заверил, что Украина всегда может рассчитывать на его государство. В то же время министр раскритиковал действия российского диктатора Владимира Путина в отношении Киева.

"Италия заинтересована в том, чтобы мы не теряли Украину из центра поля зрения. К сожалению, Путин не показывает положительных признаков стремления к миру... Господин Зеленский, приезжайте к нам в Италию. Мы готовы прислать также новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины. Рассчитывайте на нас, рассчитывайте на Италию", - отметил Таяни.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны ЕС не будут выплачивать средства в рамках механизма использования замороженных российских активов. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня.

Политик добавила, что заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят США, Канада, Великобритания, а также, вероятно, Япония.

"По состоянию на сейчас европейские государства не привлечены к этому займу. Учитывая то, что все эти активы заморожены у Европы, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа", - сказала Мелони.

Италия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Италия может прислать Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Известно, что система SAMP/T, также известная как MAMBA, является франко-итальянской батареей. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

В то же время ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что его страна против использования собственного оружия для ударов по России. Кроме того, он добавил, что "мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать в Украину, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией".

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