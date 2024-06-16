В последние годы эта страна значительно ослабила свои строгие религиозные правила, касающиеся прав женщин.

Большинство людей боятся путешествовать в одиночку, тем более такого отдыха боятся большинство женщин. Британская журналистка и путешественница Элис Моррисон такого страха не имеет. Недавно она самостоятельно проехала через всю Саудовскую Аравию - страну, которая имеет репутацию достаточно недружественной к женщинам.

В своей статье для The Independent, женщина рассказала, что с детства увлекалась Аравией, изучала арабский язык, а затем объездила весь этот регион, кроме собственно Саудовской Аравии, которая казалась слишком недоступной. Но теперь, когда аравийское правительство упростило визовую политику и позволило женщинам водить авто, Элис поняла, что время для визита в эту страну пришло.

Первое впечатление от Саудовской Аравии

Свое путешествие женщина начала в столичном Эр-Рияде и направилась в город Джидда, что в 900 километрах к западу.

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"Это была середина мая, на улице было 40C, но Саудовская Аравия прекрасно использует кондиционеры, и я оставалась в прохладе", - рассказывает она.

Элис вела машину сама, поэтому ей самой пришлось иметь дело с такими необычными для Британии явлениями на дороге, как песчаные заносы и верблюжьи переходы. Но первым тестом стала остановка на отдых в придорожном супермаркете.

"Остановки на автомагистрали дают вам мгновенное представление о любой стране. Половина бака бензина всего за 12 фунтов стерлингов и женские туалеты, расположенные в женской мечети в зоне омовения", - удивляется она удивительно беспроблемной остановке на отдых.

Люди в Саудовской Аравии

Элис отмечает, что законодательных требований к женской одежде в стране с недавних пор нет, однако она все равно решила надевать арабское платье абая и платок.

"Конечно, на меня все равно смотрели, но больше женщины и девушки. Мои платки были розово-оранжевые, то есть не обычные черные, и мне нравится думать, что это были взгляды восхищения, а не "Во что она одета?" - рассказывает британка.

Первую ночь она провела в респектабельном отеле сети Intercontinental в городе Таиф, стремясь к толике комфорта и безопасности. Элис признается, что боялась того, как аравийцы отреагируют на женщину, которая путешествует одна. Но все получилось "тепло и разговорчиво", ведь гостиничный персонал был удивительно доброжелательным.

Позже уже в Джидде экскурсию по местным достопримечательностям для Элис проводила женщина, которая родилась и выросла в этом городе, а сейчас руководит там собственным туристическим агентством.

До полного либерализма еще далеко

На пути к Джидде лежит святой город мусульман Мекка. И въезд туда немусульман запрещен. Для Элис стало проблемой то, что Google Maps упорно прокладывал ее маршрут через запретный город. Прямое нарушение этого правила грозило женщине штрафом, поэтому ей пришлось выбирать альтернативный маршрут в объезд Мекки.

"Возвращаясь в Эр-Рияд, я увидела в новостях, что молодая женщина была заключена в тюрьму на 11 лет по обвинениям, связанным с выбором одежды и выражением своих взглядов в Интернете. Это было отрезвляющее чтение", - рассказывает британка.

Общее впечатление от Саудовской Аравии

Вместе с тем Элис признает, что Саудовская Аравия ее удивила: все, кого она встречала, были открытыми и доброжелательными. Однако главным удивлением было то, насколько легко самостоятельно путешествовать по этой стране.

"Я не нашла никаких препятствий, путешествуя как одинокая женщина, и не чувствовала дискомфорта. Я почувствовала дух изменений и развития в стране, и женщины, которых я встретила, были полны гордости за свою нацию", - рассказывает она.

Другие истории заядлых путешественников

Как писал УНИАН, молодая американка путешествовала по миру почти год и рассказала, почему это плохой способ познавать новое. Короткие путешествия на неделю-две она считает значительно лучшим способом для путешествий.

Также мы рассказывали историю британки, которая бросила работу и путешествует по миру в доме на колесах, зарабатывая на ведении блога. Она уже объездила половину Европы и не планирует останавливаться.

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