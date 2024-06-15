Премьер Нидерландов отметил, что такие слова Путина свидетельствуют о том, что он паникует.

На днях российский диктатор Владимир Путин выдал ряд условий для прекращения захватнической войны против Украины. "Мирный план" главы Кремля прокомментировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Тот факт, что Путин вчера вышел с этим безумным "мирным предложением" свидетельствует о том, что он паникует", – заявил он журналистам на полях Саммита мира в Швейцарии.

Предложения Путина прокомментировала и премьер Италии Джорджа Мелони. По ее словам, они больше похожи на пропаганду, чем на реальные шаги.

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"Мне это больше напоминает пропагандистский ход, чем настоящий. Если предложение Путина в стиле "мы готовы к мирным переговорам, если Украина признает вторжение и сдаст свои оккупированные территории", то это не выглядит особо эффективным предложением", – заявила она по итогам саммита лидеров G7, передает "Укринформ".

Итальянская чиновница отметила, что заявление диктатора звучит больше как нарратив, который хочет создать контринформацию относительно того, кто на самом деле ответственен за этот конфликт.

"Мирные предложения" Путина

14 июня во время встречи с представителями Министерства иностранных дел России диктатор Владимир Путин озвучил свои безумные условия для прекращения войны против Украины. В частности, глава Кремля потребовал полного вывода украинских войск из четырех областей Украины.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что такие заявления являются свидетельством того, что Путин не хочет вести переговоры.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Путин не имеет права диктовать Украине, что делать для достижения мира.

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